الخارجية الإيرانية: التعاون بين طهران وموسكو ليس موجهاً ضد كييف

Advertisement

ونقلت وكالة "فارس" للأبناء عن الكناني قوله إن "التعاون بين إيران وروسيا يقوم على المصالح المشتركة، والتعاون الدفاعي بين البلدين ليس موجها ضد أي دولة ثالثة"، مؤكداً أن طهران ليست طرفا في الصراع الأوكراني، ولا تشارك في أي أعمال عسكرية.وتابع الدبلوماسي الإيراني أن "سبيل حل هذه الأزمة هو الحوار السياسي الضروري لإحلال السلام وإنهاء الحرب"، مجدداً التأكيد على أنّ إيران "لم تقدم أسلحة أو أي مساعدة عسكرية لأي من أطراف هذا الصراع".وتزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا حاليا بطائرات مسيرة للعمليات العسكرية في أوكرانيا، فيما نفت موسكو وطهران أكثر من مرة هذه الاتهامات.