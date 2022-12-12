Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: التعاون بين طهران وموسكو ليس موجهاً ضد كييف

Lebanon 24
12-12-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1019349-638064495110614552.jpg
Doc-P-1019349-638064495110614552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن التعاون الدفاعي بين موسكو وطهران ليس موجها ضد أي دولة ثالثة، لا سيما ضد كييف.

ونقلت وكالة "فارس" للأبناء عن الكناني قوله إن "التعاون بين إيران وروسيا يقوم على المصالح المشتركة، والتعاون الدفاعي بين البلدين ليس موجها ضد أي دولة ثالثة"، مؤكداً أن طهران ليست طرفا في الصراع الأوكراني، ولا تشارك في أي أعمال عسكرية.
Advertisement

وتابع الدبلوماسي الإيراني أن "سبيل حل هذه الأزمة هو الحوار السياسي الضروري لإحلال السلام وإنهاء الحرب"، مجدداً التأكيد على أنّ إيران "لم تقدم أسلحة أو أي مساعدة عسكرية لأي من أطراف هذا الصراع".

وتزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا حاليا بطائرات مسيرة للعمليات العسكرية في أوكرانيا، فيما نفت موسكو وطهران أكثر من مرة هذه الاتهامات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-12-12
12:30 | 2022-12-12
12:00 | 2022-12-12
12:00 | 2022-12-12
11:30 | 2022-12-12
11:00 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website