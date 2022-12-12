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عربي-دولي

قصف تركي على مواقع "قسد" في سوريا.. وأردوغان يتوعد

Lebanon 24
12-12-2022 | 07:00
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أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن تركيا استأنفت قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في محوري تل رفعت وعين العرب شمال شرقي حلب في سوريا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده "ستقتلع شوكها بأيديها" شمالي سوريا.
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وأضاف أردوغان في تجمع بولاية صامصون شمالي تركيا: "الولايات المتحدة أرسلت ما بين 4 إلى 5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى شمال سوريا (للتنظيم الإرهابي وحدات حماية الشعب الكردية) ورغم حديثي عن ذلك مرارا وتكرارا لا يكترثون أبدا".

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الرئيس التركي قوله إنه أبلغ الجانب الأميركي بأن تركيا دولة حليفة للولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلى الرغم من ذلك ترتكب هذا الخطأ بحقها وتقف إلى جانب التنظيم الإرهابي (ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا)، "إذن سنقتلع شوكنا بأيدينا فلا خيار آخر".
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