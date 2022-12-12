18
o
بيروت
19
o
طرابلس
-4
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-4
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"مذبحة"... لماذا وضع الروس أفضل ما في جيشهم في باخموت؟
Lebanon 24
12-12-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الجزيرة" أنّ صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قالت إن المدفعيين العالقين في باخموت الأوكرانية، يتساءلون عن الرهان الإستراتيجي للمذبحة الدائرة هناك، حيث تحاول القوات الروسية إحداث دمار كبير، واحتلال المدينة منذ الصيف دون نجاح حتى الآن، في معركة تكتسب رمزية كبيرة بعد الانسحاب من خاركيف.
Advertisement
وأشار مراسل الصحيفة في تقرير له إلى أن احتلال باخموت سيشكل نجاحا للروس الذين ظلوا يتقهقرون منذ الخريف، ولذلك تكتسب المعركة أهمية رمزية كبيرة لهم، وقد دفعوا إليها جنود الاحتياط الذين استدعوهم مؤخرا لتعزيز الجيش النظامي، وبمرتزقة فاغنر، حتى إن الملياردير يفغيني بريغوجين رئيس هذه المجموعة أطلق على المعركة "مسلخ باخموت" متعهدا "بتدمير الجيش الأوكراني".
ونقل المراسل عن الضابط الأوكراني المقدم فاليريوفيتش القول إن الروس "وضعوا أفضل ما في جيشهم هنا" وحدات المظليين ومرتزقة فاغنر، في حين لم ينشر الجيش الأوكراني أفضل قواته على جبهة باخموت، وهي بالفعل أصبحت مسلخا فـ "قوات فاغنر مجنونة، إنها تهاجم بغض النظر عن الخسائر".
ويقول رجال المدفعية الأوكرانية إنهم يتمتعون بامتياز على جبهة باخموت، وهم يفكرون باستمرار في رفاقهم المشاة المنتشرين في ساحة المعركة بالخنادق، وهم لا يقاتلون الروس فحسب بل يواجهون أيضا المطر والوحل والبرد.
ويشكك رجال المدفعية الأوكرانية الذين انتشروا على هذه الجبهة منذ 5 أشهر، في الأهداف الإستراتيجية للروس في باخموت، فيقول المقدم فاليريوفيتش "من وجهة نظر تكتيكية، لا معنى لهذه المعركة، إلا أن يكون السبب أنهم أعلنوا مرتين أنهم أخذوا باخموت وبالتالي يريدون حفظ شرفهم. مدفعيتنا أكثر دقة بفضل الأسلحة الغربية" ليضيف الرائد ميشيل "إنهم المنهكون هنا وليس نحن. الوضع صعب، لكن هناك لحظات حزينة وسعيدة أيضا. قل لفرنسا أن ترسل لنا المزيد من بنادق قيصر. إنها جيدة. سنحتاجها لكسب الحرب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار جديد يُتخذ ضمن المصارف بشأن "الدولار".. ما هو؟
Lebanon 24
قرار جديد يُتخذ ضمن المصارف بشأن "الدولار".. ما هو؟
05:45 | 2022-12-12
12/12/2022 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائراتٌ حربيّة تجتاحُ سماء بيروت.. ما فعلته مُفاجئ! (فيديو)
Lebanon 24
طائراتٌ حربيّة تجتاحُ سماء بيروت.. ما فعلته مُفاجئ! (فيديو)
07:21 | 2022-12-12
12/12/2022 07:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة "مُحزنة" جداً من مطار بيروت.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة "مُحزنة" جداً من مطار بيروت.. شاهدوها!
12:49 | 2022-12-12
12/12/2022 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة ستُدرّ مليارات في لبنان.. هذا ما سيحدث قريباً
Lebanon 24
خطوة ستُدرّ مليارات في لبنان.. هذا ما سيحدث قريباً
12:26 | 2022-12-12
12/12/2022 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في ما خصّ "صيرفة".. انتظروا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
في ما خصّ "صيرفة".. انتظروا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
04:15 | 2022-12-12
12/12/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:27 | 2022-12-12
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا
17:21 | 2022-12-12
ثاني إعدام لمحتج في إيران
16:59 | 2022-12-12
الخارجية الهنغارية: الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا لن تؤثر على مجال الطاقة النووية
16:55 | 2022-12-12
"الطرود المفخخة" تقلق فرنسا... وهذا ما أوصت به الأمانة العامة للدفاع
16:38 | 2022-12-12
بوتين يتخلى عن عادة راسخة لأول مرة منذ أعوام!
16:30 | 2022-12-12
موسكو تعرب عن قلقها من تدهور الوضع في كوسوفو
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
13/12/2022 03:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
13/12/2022 03:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
13/12/2022 03:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact