بعد "كاسر الأمواج"... هل تتصاعد المقاومة الفلسطينية؟

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ذكر موقع "الجزيرة" أنّه في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الموعد للإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في حين كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي من الاقتحامات والاغتيالات للفلسطينيين، مع تصاعد المقاومة واتساع نشاط التنظيمات المسلحة تصديا لجيش الاحتلال والمستوطنين.وتذرع جيش الاحتلال بالهجمات والعمليات المسلحة في قلب المدن الإسرائيلية ليطلق في آذار 2022 العملية العسكرية "كاسر الأمواج"، كما أطلقت سلطات الاحتلال العنان لعصابات المستوطنين لتنفيذ هجمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.وعمت العملية العسكرية للاحتلال التي بدأت في جنين أنحاء الضفة، لمحاولة وقف هجمات الفلسطينيين عن تنفيذ هجمات مسلحة وتقويض المقاومة ومنع حدوث المواجهات وقمعها.وفي مطلع كانون الأول الحالي أظهرت معطيات صادرة عن جيش الاحتلال تلخص أنشطته وعملية "كاسر الأمواج" منذ آذار الماضي، تضاعف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالضفة، في حين لوحظ ارتفاع الهجمات والعمليات المسلحة التي استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة، مع تضاعف حالات الاعتقال إلى 2500.وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد 221 فلسطينيا وآلاف الجرحى منذ مطلع العام بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل في الأسبوع الأول من كانون الأول الحالي، في حين نفذت المقاومة عشرات العمليات والهجمات المسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين خلفت 31 قتيلا ومئات الجرحى.ووفقا لإحصاءات جيش الاحتلال والمتعلقة بالاعتداءات المسلحة للجنود والمستوطنين خلال "كاسر الأمواج"، فقد سجلت 281 عملية مسلحة في مؤشر لارتفاع وصل إلى 3 أضعاف، مقارنة بعدد العمليات والهجمات التي نفذت عام 2021 وبلغت 91 عملية مسلحة طالت الجنود والمستوطنين.أما بما يتعلق باعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين برعاية وحراسة جنود الاحتلال، فيستدل من المعطيات التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي، أن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا بهذه الاعتداءات، حيث وصلت إلى 838 اعتداء.وتشير معطيات وتقديرات جيش الاحتلال إلى أن العمليات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين تصاعدت عقب إطلاق "كاسر الأمواج"، خصوصا في الأشهر الستة التي عُلّق فيها التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مع تصاعد نفوذ التنظيمات والمجموعات المسلحة وحركتي (المقاومة الإسلامية) حماس والجهاد الإسلامي، الذي يعكس "جيل الشباب الفلسطيني الغاضب والمحبط"، على حد تعبير سلطات الاحتلال.ويعتقد المختص بالشؤون الإستراتيجية والأمن القومي الدكتور عومر دوسطري، بأن عملية "كاسر الأمواج" لا تكفي لتحقيق الأهداف وأتت متأخرة وبعد فوات الأوان، حيث كان من المفروض أن يشن الجيش الإسرائيلي في مارس/آذار 2022، عقب العمليات المسلحة في المدن الإسرائيلية عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية ومحافظة جنين على غرار عملية "الجدار الواقي".وبما يتعلق بعدم تحقيق الأهداف بالقضاء على العمليات المسلحة وإخفاق "كاسر الأمواج" في القضاء على المقاومة المسلحة، أوضح المختص الإستراتيجي أن عملية "كاسر الأمواج" أتت كرد فعل للجيش على العمليات المسلحة داخل إسرائيل وليست عملية عسكرية خطط لها، وتمحورت بالأساس على سلسلة عمليات محددة واقتحامات لمكافحة "الإرهاب" وتنفيذ الاعتقالات، وبالمقابل تصاعدت الاشتباكات المسلحة وتوسعت المواجهات.وبيّن أن عملية "كاسر الأمواج" اعتمدها الجيش ونفذها ليس فقط في منطقة جنين، بل في مختلف مناطق الضفة، حيث كان الجيش ينفذ شهريا مئات حالات الاعتقال والاشتباكات التي أوقعت عشرات القتلى شهريا بصفوف الفلسطينيين، ويقوم بمصادرة الأسلحة، ومحاصرة جنين ونابلس، لكن دون أن يمنع ذلك المواجهات والمقاومة التي باتت مشاهد اعتيادية.وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق على سلسلة العلميات في جنين وشمال الضفة التي يفترض أن تكون روتينية، اسما طنانا بحيث تبدو كأنها عملية عسكرية، لكن بالحقيقة يقول إنه "نشاط محدود لم يمارس ضغطا كافيا على منطقة جنين ولا يستهدف تطهير أعشاش الإرهابيين والبنية التحتية المسلحة".ويعتقد المختص بالشؤون الإستراتيجية أنه كان من المفترض على الجيش الإسرائيلي أن يهتم بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين وشمال الضفة في حينه، وتقويض التهديدات الأمنية، قائلا إن "تأجيل العلاج الجذري لعمليات المقاومة والمواجهات والبنية التحتية للكتائب، أمور أدت إلى أن تصبح التنظيمات المسلحة أقوى وأوسع انتشارا بالضفة".