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عربي-دولي

عقوبات إيرانية ضدّ أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا... من شملت؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 12:30
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وتشمل العقوبات نواب برلمان ومسؤولين عسكريين ومنشأت عسكرية وشركات كيميائية، ووسائل إعلام مناهضة لإيران تعمل في دول أوروبية.
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(روسيا اليوم)
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