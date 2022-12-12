عقوبات إيرانية ضدّ أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا... من شملت؟

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن عقوبات ضد أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.وتشمل العقوبات نواب برلمان ومسؤولين عسكريين ومنشأت عسكرية وشركات كيميائية، ووسائل إعلام مناهضة لإيران تعمل في دول أوروبية.