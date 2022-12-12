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إيلون ماسك يدعو لمحاكمة أنتوني فاوتشي

Lebanon 24
12-12-2022 | 13:00
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دعا المياردير الأميركي، إيلون ماسك، إلى مقاضاة مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي، وغرد قائلا إن "الضمائر التي يفضلها هي "مقاضاة / فاوتشي".

ويستعد فاوتشي للتنحي عن منصبه بعد خمسة عقود في مجال الصحة العامة، فيما يواجه مزيدا من التحقيقات من قبل القيادة الجمهورية حول ارتباطه، خلال توليه منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) بأصل جائحة COVID-19 في تمويل عقود أبحاث، وفقا لـ "Fox News".
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وأوضح فاوتشي مؤخرا في مقابلة جديدة مع شبكة "CNN" من المقرر بثها، الأحد، أنه خلق "عداوة" مع الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقال فاوتشي إنه لا يمكن أن يكون "متواطئا" في مسألة نشر ترامب معلومات مضللة حول فيروس كورونا، في إشارة إلى تعليقات ترامب بشأن هيدروكسي كلوروكين والمبيض.

 
(العربية)
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