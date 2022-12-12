كم بلغت قيمة المساعدات العسكرية البولنديّة لأوكرانيا؟

صرح الرئيس البولندي أندريه دودا، بعد اجتماعه بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بأن بولندا قدمت نحو ملياري دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.



وقال دودا: "نحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا عسكريا. توفر بولندا مثل هذه الفرصة للدعم العسكري، بما في ذلك توفير أراضيها لتنفيذ هذا الدعم. لقد أرسلنا دعما كبيرا إلى أوكرانيا وفقا لمعاييرنا.. ونقدره بحوالي ملياري دولار".

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(روسيا اليوم)