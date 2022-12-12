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عربي-دولي

السفارة الروسية لدى واشنطن: محاولات الكونغرس الإضرار بروسيا محكوم عليها بالفشل

Lebanon 24
12-12-2022 | 15:30
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صرحت السفارة الروسية لدى واشنطن، بأن أعضاء الكونغرس يحاولون عزل روسيا بمشروع قانون "النشاط الروسي الخبيث في العالم"، لكن محاولات الإضرار بروسيا محكوم عليها بالفشل.

ولفتت البعثة الدبلوماسية الانتباه إلى المبادرة التي قدمها رئيس لجنة مجلس النواب، وقالت: "نحن نعتبر هذه الخطوة المعادية لروسيا مخالفة لقواعد القانون الدولي.. إنها محاولة لفرض إرادتها على الدول ذات السيادة.. وتهدف إلى تقويض إمكانية دول إفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط".
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وأشارت السفارة، إلى أن المشروع المحدد جاء نتيجة إنهاء مبادرة الكونغرس، المثيرة للجدل بشأن "النشاط الروسي الخبيث في إفريقيا"، والتي سببت ردود فعل سلبية بين دول القارة الإفريقية.

وقالت البعثة الدبلوماسية: "تقديم مشروع قانون جديد عشية القمة الأميركية الإفريقية يكشف النوايا الحقيقية لواشنطن فيما يتعلق بالعالم النامي.. مشروع القانون المذكور دليل على الرغبة الجامحة للأوساط السياسية في الولايات المتحدة لعزل روسيا.. إنهم يرفضون بإصرار الاعتراف بما هو واضح، العالم ليس متمحورا حول أميركا.. ولن يتحقق أبدا الوعي بتعدد الأقطاب في المؤسسة السياسية المحلية.. ومحاولة إلحاق الضرر ببلدنا محكوم عليها بالفشل".
 
(روسيا اليوم) 
 
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