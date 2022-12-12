18
o
بيروت
19
o
طرابلس
-4
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-4
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السفارة الروسية لدى واشنطن: محاولات الكونغرس الإضرار بروسيا محكوم عليها بالفشل
Lebanon 24
12-12-2022
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرحت السفارة الروسية لدى واشنطن، بأن أعضاء الكونغرس يحاولون عزل روسيا بمشروع قانون "النشاط الروسي الخبيث في العالم"، لكن محاولات الإضرار بروسيا محكوم عليها بالفشل.
ولفتت البعثة الدبلوماسية الانتباه إلى المبادرة التي قدمها رئيس لجنة مجلس النواب، وقالت: "نحن نعتبر هذه الخطوة المعادية لروسيا مخالفة لقواعد القانون الدولي.. إنها محاولة لفرض إرادتها على الدول ذات السيادة.. وتهدف إلى تقويض إمكانية دول إفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط".
Advertisement
وأشارت السفارة، إلى أن المشروع المحدد جاء نتيجة إنهاء مبادرة الكونغرس، المثيرة للجدل بشأن "النشاط الروسي الخبيث في إفريقيا"، والتي سببت ردود فعل سلبية بين دول القارة الإفريقية.
وقالت البعثة الدبلوماسية: "تقديم مشروع قانون جديد عشية القمة الأميركية الإفريقية يكشف النوايا الحقيقية لواشنطن فيما يتعلق بالعالم النامي.. مشروع القانون المذكور دليل على الرغبة الجامحة للأوساط السياسية في الولايات المتحدة لعزل روسيا.. إنهم يرفضون بإصرار الاعتراف بما هو واضح، العالم ليس متمحورا حول أميركا.. ولن يتحقق أبدا الوعي بتعدد الأقطاب في المؤسسة السياسية المحلية.. ومحاولة إلحاق الضرر ببلدنا محكوم عليها بالفشل".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار جديد يُتخذ ضمن المصارف بشأن "الدولار".. ما هو؟
Lebanon 24
قرار جديد يُتخذ ضمن المصارف بشأن "الدولار".. ما هو؟
05:45 | 2022-12-12
12/12/2022 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائراتٌ حربيّة تجتاحُ سماء بيروت.. ما فعلته مُفاجئ! (فيديو)
Lebanon 24
طائراتٌ حربيّة تجتاحُ سماء بيروت.. ما فعلته مُفاجئ! (فيديو)
07:21 | 2022-12-12
12/12/2022 07:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة "مُحزنة" جداً من مطار بيروت.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة "مُحزنة" جداً من مطار بيروت.. شاهدوها!
12:49 | 2022-12-12
12/12/2022 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة ستُدرّ مليارات في لبنان.. هذا ما سيحدث قريباً
Lebanon 24
خطوة ستُدرّ مليارات في لبنان.. هذا ما سيحدث قريباً
12:26 | 2022-12-12
12/12/2022 12:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في ما خصّ "صيرفة".. انتظروا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
في ما خصّ "صيرفة".. انتظروا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
04:15 | 2022-12-12
12/12/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:27 | 2022-12-12
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا
17:21 | 2022-12-12
ثاني إعدام لمحتج في إيران
16:59 | 2022-12-12
الخارجية الهنغارية: الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا لن تؤثر على مجال الطاقة النووية
16:55 | 2022-12-12
"الطرود المفخخة" تقلق فرنسا... وهذا ما أوصت به الأمانة العامة للدفاع
16:38 | 2022-12-12
بوتين يتخلى عن عادة راسخة لأول مرة منذ أعوام!
16:30 | 2022-12-12
موسكو تعرب عن قلقها من تدهور الوضع في كوسوفو
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
13/12/2022 03:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
13/12/2022 03:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
13/12/2022 03:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact