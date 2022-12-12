الخارجية الهنغارية: الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا لن تؤثر على مجال الطاقة النووية

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو، بأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة والطاقة النووية في روسيا ليست مدرجة في الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

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وقال سييارتو خلال البث على مواقع التواصل الاجتماعي: "وفقا للوضع الحالي، لم يتم تضمين إجراءات العقوبات التي تؤثر على قطاع الطاقة الروسي في الحزمة التاسعة من العقوبات أيضا. وتمكنا من ضمان ألا تكون الطاقة النووية جزءا من حزمة العقوبات".ويأمل الاتحاد الأوروبي، بالموافقة على حزمة جديدة من العقوبات في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في 12 كانون الأول، كما اعترف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قبل بدء الاجتماع الوزاري، بأنه لن يتم الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين، بسبب الخلافات المستمرة حول عدد من القضايا.