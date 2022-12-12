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هل تواصل دول مجموعة السبع الدعم العسكري لأوكرانيا؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 15:19
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أصدر قادة مجموعة السبع عقب اجتماع بالفيديو كونفرنس بيانا، أكدوا فيه تعهدهم باستعادة وحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه، واستمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.


ووفقا للبيان: "نحن مصممون على مساعدة أوكرانيا في إصلاح بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه وإعادة تأهيلها وحمايتها، وسنساعد أوكرانيا على الاستعداد لفصل الشتاء، ومواصلة دعم مرونتها المدنية، وسنكثف جهودنا في هذا الصدد خلال مؤتمر دولي سيعقد في باريس في 13 كانون الاول".
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وأكدت دول مجموعة السبع عزمها مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا مع التركيز على أنظمة الدفاع الجوي.


وبحسب البيان: "سنواصل تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في المعدات العسكرية مع التركيز الفوري على تزويد أوكرانيا بأنظمة ووسائل دفاع جوي".
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