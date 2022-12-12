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عربي-دولي

مساعدة أوكرانيا... ماذا قرّر الاتحاد الاوروبي؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 15:37
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أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن إمكانية مضاعفة حجم "صندوق السلام" الأوروبي الذي تمول من خلاله المساعدات العسكرية لأوكرانيا.


وخلال مؤتمر صحفي اليوم، في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قال بوريل: "اتخذنا قراراً بأن حجم صندوق السلام الأوروبي سيزداد بمقدار ملياري يورو في العام القادم".
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وتابع أنه "في حال الضرورة قد تتم زيادته بـ 3.5 مليار يورو إضافية في وقت لاحق. وبالتالي ستتم مضاعفة حجمه".
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