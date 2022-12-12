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عربي-دولي

هل ترسل الولايات المتحدة قواتها العسكرية إلى أوكرانيا؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 16:11
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن بلاده لا تنوي إرسال قواتها إلى أوكرانيا، وبدلا من ذلك ستقتصر على تقديم الدعم المادي، بالمعدات والأسلحة لكييف.


وقال بايدن، وسط تقارير عن خطط واشنطن لزيادة عدد القوات العسكرية الأميركية في البلاد: "هل نرسل قوات إلى أوكرانيا؟ لا، نحن نرسل معدات عسكرية كما في السابق، بمليارات الدولارات".
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في وقت سابق، ذكرت شبكة NBC، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد قواتها العسكرية في أوكرانيا لزيادة السيطرة على توريد الأسلحة والمساعدة في استخدام الأنظمة "الحيوية".
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