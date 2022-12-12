هل ترسل الولايات المتحدة قواتها العسكرية إلى أوكرانيا؟

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن بلاده لا تنوي إرسال قواتها إلى أوكرانيا، وبدلا من ذلك ستقتصر على تقديم الدعم المادي، بالمعدات والأسلحة لكييف.وقال بايدن، وسط تقارير عن خطط واشنطن لزيادة عدد القوات العسكرية الأميركية في البلاد: "هل نرسل قوات إلى أوكرانيا؟ لا، نحن نرسل معدات عسكرية كما في السابق، بمليارات الدولارات".في وقت سابق، ذكرت شبكة NBC، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد قواتها العسكرية في أوكرانيا لزيادة السيطرة على توريد الأسلحة والمساعدة في استخدام الأنظمة "الحيوية".