بوتين يتخلى عن عادة راسخة لأول مرة منذ أعوام!

أشار الكرملين إلى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعقد مؤتمراً صحفياً اعتاد أن يحضره في نهاية كل سنة، وذلك في أول تخلف عن هذا الموعد المنتظم منذ عشر سنوات.





وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "بالنسبة للمؤتمر الصحفي السنوي، فلن يجري عقده قبل بداية العام الجديد (2023)".

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وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي سيواصل الإدلاء بتصريحات، فضلا عن الحديث إلى الصحفيين خلال الزيارات الخارجية.





ولم يشر المتحدث الروسي إلى تاريخ محتمل لتوجيه بوتين كلمة إلى الشعب الروسي بمناسبة العام الجديد الذي سيحل وسط وضع غير مسبوق في البلاد، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.





وعزت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عدم عقد المؤتمر الصحفي المعتاد لبوتين، إلى احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية وخاصة في شرق أوكرانيا.