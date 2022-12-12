ملفات سرية تكشف.. زوجة رئيس أميركي متورطة في حظر ترامب من "تويتر"!

تستمر شركة "تويتر" بزعامة إيلون ماسك بكشف تفاصيل سرية حول التعامل مع حساب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، داخل الشركة والضغوط التي أدت إلى حظر حسابه نهائيا، وبحسب الدفعة الجديدة من ملفات "تويتر" السرية فقد تم حظر الرئيس السابق منها بعد يوم من مطالبة السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما وآخرين الشركة بإزالته "نهائيًا".

ويوم السبت الماضي أصدر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والصحافي مايكل شلينبرغر الدفعة الرابعة من وثائق تويتر التي تظهر الاتصالات الداخلية من قبل المديرين التنفيذيين للشركة بين 6 و8 كانون الثاني 2021، بما في ذلك بعد الفترة الوجيزة من أعمال الشغب في مبنى الكابيتول. ومن بين الملفات، ذكرت شيلنبرغر أن "ضغوطًا داخلية وخارجية" بما في ذلك من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما أرسلت إلى الشركة داعية إلى حظر ترمب من استخدام تويتر.

وكتبت ميشيل أوباما "لقد حان الوقت الآن لشركات وادي السيليكون للتوقف عن تمكين هذا السلوك الوحشي والذهاب إلى أبعد مما فعلوه بالفعل من خلال حظر هذا الرجل بشكل دائم من منصاتهم ووضع سياسات لمنع استخدام تقنياتهم من قبل قادة الأمة الذين يغذون العنف".

وأظهرت الملفات أيضًا أن تويتر حافظ على سياسة تسمى "استثناءات من أجل المصلحة العامة" - حيث لم يتم حظر المسؤولين المنتخبين نظرًا لوجود اهتمام عام كبير بتعليقاتهم ، حتى لو بدا أنها تنتهك سياسات أخرى. وفي حين تم رفع تعليق ترمب المؤقت إلا أنه تم تجاهل هذه السياسة على وجه التحديد وعن قصد في حالة ترمب حسبما ذكرت شيلنبرغر.

وذكرت شيلنبرغر أن "دورسي كان في إجازة في بولينيزيا الفرنسية في الأسبوع الممتد من 4 إلى 8 كانون الثاني 2021". وفوض الرئيس التنفيذي الكثير من المسؤولية لكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك رئيس الثقة والسلامة السابق على تويتر يويل روث والرئيسة السابق للشؤون القانونية والسياسة والثقة فيجايا جادي".

وكشف شلينبرغر أنه "في 2018 و2020 و2022 ذهبت 96٪ و98٪ و99٪ من التبرعات السياسية لموظفي تويتر إلى الديمقراطيين". وأضاف شيلنبرغر أيضًا: "في عام 2017 ، غرد روث بأنه كان هناك" نازيون حقيقيون في البيت الأبيض".

وأشار شلينبرغر أيضًا إلى أن "موظفي تويتر يدركون الفرق بين سياستهم وشروط خدمة تويتر لكنهم يشاركون أيضًا في تفسيرات معقدة للمحتوى من أجل منع التغريدات المحظورة".

وبعد يوم من رسالة دورسي الإلكترونية التي دعا فيها إلى الاتساق وفقا الشروط تم تعليق ترامب نهائيًا بسبب الطريقة التي تم بها "تلقي منشوراته وتفسيرها".

وبعدما اشترى ماسك موقع تويتر وتولى منصب الرئيس التنفيذي لها، تمت استعادة وصول ترمب إلى المنصة. ومع ذلك، لم يستأنف ترمب النشاط على حسابه، وقد أخبر قناة فوكس سابقًا أنه يعتزم البقاء على منصته الاجتماعية تروث سوشيال".

(العربية)