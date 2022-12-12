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زيلينسكي: نحتاج دبابات ومدفعية حديثة وصواريخ بعيدة المدى

Lebanon 24
12-12-2022 | 23:30
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام مجموعة السبع، أمس الاثنين، ان قواته تحتاج دبابات ومدفعية حديثة وصواريخ بعيدة، كما تحتاج لأكثر من ملياري متر مكعب إضافي من الغاز هذا الشتاء.

 

وقال بيان لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أصدرته بريطانيا، أمس الاثنين، إن المجموعة ستواصل العمل معاً لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، مع التركيز بشكل عاجل على أنظمة الدفاع الجوي.

 

وأضاف البيان: "سنواصل تنسيق الجهود لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا من المعدات العسكرية والدفاعية مع التركيز على تزويد أوكرانيا بأنظمة وقدرات للدفاع الجوي".

 

وقد عقد قادة مجموعة السبع، أمس الإثنين، قمة افتراضية مكرسة خصوصاً للحرب في أوكرانيا وتداعياتها.

 

وشارك قادة هذه الدول السبع (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان) في القمة .

 

وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد الماضي، محادثات كل واحد على حدة مع نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون تحضيراً لهذه القمة، فضلاً عن مؤتمر لدعم أوكرانيا ينظم اليوم الثلاثاء في باريس.

 

وأفاد قصر الإليزيه أن رؤساء جمهورية ورؤساء وزراء من 47 دولة سيشاركون في المؤتمر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

(العربية)

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