Advertisement

عربي-دولي

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا

Lebanon 24
12-12-2022 | 20:27
A-
A+
Doc-P-1019509-638064989718445862.jpeg
Doc-P-1019509-638064989718445862.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بلغت قوته 5.3 درجة وقع على بعد 17 كيلومترا شرقي أماهاي بإندونيسيا.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 62 كيلومترا، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 3.3112 درجة جنوبا وخط طول 129.0715 درجة شرقا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اندونيسيا إلى 321 شخصاً
lebanon 24
13/12/2022 13:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال يضرب مكسيكو سيتي ولا تقارير عن وقوع أضرار
lebanon 24
13/12/2022 13:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال‬⁩ بقوة 5.6 درجة يضرب مينداناو بالفلبين
lebanon 24
13/12/2022 13:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جاوة الغربية في إندونيسيا
lebanon 24
13/12/2022 13:30:29 Lebanon 24 Lebanon 24

زلزال

اندونيسيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-12-13
06:10 | 2022-12-13
06:00 | 2022-12-13
05:30 | 2022-12-13
05:00 | 2022-12-13
04:48 | 2022-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website