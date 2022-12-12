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عربي-دولي
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا
Lebanon 24
12-12-2022
|
20:27
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بلغت قوته 5.3 درجة وقع على بعد 17 كيلومترا شرقي أماهاي بإندونيسيا.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 62 كيلومترا، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 3.3112 درجة جنوبا وخط طول 129.0715 درجة شرقا.
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