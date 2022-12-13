"قمة بايدن" تعيد الزخم الأميركي في القارة السمراء

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اتسعت رقعة التنافس الدولي على المصالح العسكرية والتجارية والدبلوماسية في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، لتشمل قوى مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بعد أن كانت الصين أكثر الدول نفوذا في القارة السمراء لفترة طويلة. ومن هذا الواقع يقرأ مراقبون سياق انعقاد القمة الأميركية الأفريقية يلتقي خلالها الرئيس، جو بايدن، زعماء دول القارة.ففي روسيا، تم تكريم زعماء أفريقيا في منتجع ساحلي حيث كانت الطائرات العسكرية المعروضة للبيع متوقفة خارج قاعة القمة.وفي الصين، تناولوا العشاء مع الرئيس، شي جين بينغ، وتلقوا وعودا باستثمارات بقيمة 60 مليار دولار.وفي تركيا، حصلوا على دعم لمنح أفريقيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي.وفي هذه المنافسة الشديدة، غالبا ما تخلفت الولايات المتحدة عن الركب، كما يقول محللون لصحيفة نيويورك تايمز - وهو تراجع تأمل إدارة بايدن في معالجته من خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا التي تبدأ، الثلاثاء.ويتوجه القادة الأفارقة إلى واشنطن لحضور القمة الكبرى التي يستضيفها بايدن، وهي أحدث حملة دبلوماسية أميركية سعيا إلى تعزيز علاقاتها مع أفريقيا، وهي قارة نما نفوذها الجيوسياسي بشكل كبير في العقد الماضي.ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام سيشمل اجتماعات رفيعة المستوى ومبادرات جديدة وصفقات تجارية وحفل عشاء في البيت الأبيض.وهدف القمة الأساسي قد يكون أيضا إثبات ان الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بأفريقيا بعد ثماني سنوات على أول قمة من نوعها عقدت عام 2014 في ظل رئاسة، باراك أوباما.ولم يخف الرئيس السابق، دونالد ترامب، عدم اهتمامه بالقارة الأفريقية فيما يعتزم بايدن، المؤيد لتعددية الأطراف، إعادة أفريقيا إلى قلب الدبلوماسية العالمية.وتقول نيويورك تايمز إن القادة الأفارقة اعتادوا على تودد القادة الأجانب، وواشنطن هي محطة واحدة فيما أصبح دائرة عالمية من قمم أفريقيا التي تعقدها الصين وروسيا وتركيا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي.ونقلت الصحيفة عن موريثي موتيغا، مدير أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية قوله "لقد نظرت الولايات المتحدة تقليديا إلى أفريقيا على أنها مشكلة يجب حلها"، مضيفا "لكن منافسيها ينظرون إلى أفريقيا كمكان للفرص، وهذا هو السبب في أنهم يمضون قدما، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا المؤتمر سيغير ذلك".وقال الرئيس السنغالي، ماكي سال، وهو رئيس الاتحاد الأفريقي في مقابلة في داكار، الخميس الماضي، "عندما نتحدث، غالبا ما لا يتم الاستماع إلينا، أو على أي حال، ليس باهتمام كاف"، مضيفا "هذا ما نريد تغييره. ولا ندع أحدا يقول لنا لا، لا تعمل مع فلان، فقط اعمل معنا. نريد العمل والتجارة مع الجميع".وتغير الكثير منذ القمة الأولى بين الولايات المتحدة وأفريقيا، التي استضافها الرئيس، باراك أوباما، في عام 2014.واستمرت التجارة الصينية مع أفريقيا في النمو - حيث بلغت رقما قياسيا في العام الماضي بلغ 261 مليار دولار - وكذلك ديون الدول الأفريقية للصين.في المقابل، تضاءلت التجارة الأميركية مع أفريقيا إلى 64 مليار دولار - مجرد 1.1 في المائة من التجارة العالمية للولايات المتحدة.وبرزت روسيا كأكبر تاجر أسلحة في القارة وأصبحت قوة تمتد على جزء من القارة من خلال استخدامها لمرتزقة من مجموعة فاغنر لدعم الأنظمة المهتزة، غالبا مقابل المعادن الثمينة.وبنت تركيا عشرات السفارات الجديدة وبدأت الشركات التركية في بناء المطارات والمساجد والمستشفيات والملاعب الرياضية حتى في مناطق الصراع غير المحتملة مثل الصومال، فيما قامت الإمارات ببناء موانئ على البحر الأحمر وزودت إثيوبيا بطائرات مسلحة بدون طيار.ولا تزال القضايا التي أعاقت تقدم أفريقيا لفترة طويلة قائمة، بما في ذلك الفقر والصراع والمجاعات المهددة والفساد. لكن القارة لديها أيضا العديد من نقاط القوة الجديدة التي تجذب القوى الأجنبية.ومع تراجع معدلات المواليد في أماكن أخرى، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان أفريقيا بحلول عام 2050، عندما تمثل القارة ربع سكان العالم - ومن المحتمل أن تكون سوقا ضخمة.كما ستكون هناك حاجة إلى احتياطيات أفريقيا الضخمة من المعادن النادرة لتشغيل السيارات الكهربائية في المستقبل.وتعد الغابات الشاسعة في إفريقيا من بين أكبر مصفيات الكربون في العالم كما تتوسع بصمتها الثقافية. وتحظى موسيقى Afrobeats النيجيرية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتنمو صناعة السينما فيها، وبرز قطاع التكنولوجيا المزدهر في بلدان مثل كينيا كمصدر للابتكار ومواهب البرمجيات الرخيصة.وقد غيرت هذه القوة الجديدة لهجة علاقة أفريقيا مع الدول الغربية الغنية.وفي زيارة قام بها الرئيس أوباما في عام 2009، حمل رسالة قاسية، قائلا إن المساعدة الأميركية لأفريقيا يجب أن يقابلها تحمل الأفارقة المسؤولية عن مشاكلهم.في هذه الأيام، يشدد المسؤولون الأميركيون على الشراكة والمصالح والقيم المشتركة.وأصبحت أفريقيا "قوة جيوسياسية كبرى" ، كما قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في أغسطس.أجندة الاجتماعوقال مسؤولون أميركيون إن القمة ستتضمن سلسلة من الصفقات التجارية بين الشركات الأفريقية والأميركية، ومبادرة لتعزيز "الاقتصاد الرقمي" في القارة.وسيعلن الرئيس بايدن الدعم الأميركي لمقعد في الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، وكذلك لزيادة التمثيل الأفريقي في المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي.وقال مستشار رئاسي أميركي إنه يؤيد فكرة حصول أفريقيا على مقعد في مجلس الأمن الدولي وسيدعو في القمة إلى أن يتمثل الاتحاد الأفريقي رسميا في مجموعة العشرين.وقال، جاد ديفيرمونت، مسؤول افريقيا في مجلس الأمن القومي إن "هذا العقد سيكون حاسما. والسنوات القادمة ستحدد الطريقة التي سيعاد فيها تنظيم العالم" مؤكدا ان إدارة بايدن "تؤمن بقوة أن أفريقيا سيكون لديها صوت حاسم".وتأتي القمة في سياق استراتيجية "إفريقيا" الجديدة التي تم الكشف عنها الصيف الماضي والإعلان عن إصلاح شامل للسياسة الأميركية في دول افريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الوجود الصيني والروسي هناك.وستكون هناك مبادرات للاستفادة من التجربة الأفريقية للحصول على أفكار جديدة في التعليم العالي والصناعات الإبداعية والبيئة وللتعاون مع ناسا في برامج الفضاء.ويتوقع دليل لمندوبي القمة، حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز، أن "اقتصاد الفضاء" في أفريقيا سينمو بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2024 - وهي فرصة للولايات المتحدة للمساعدة في التقنيات لحل المشاكل المتعلقة بتغير المناخ والزراعة والأمن والصيد غير القانوني والتعدين.لكن هناك القليل من الدلائل على أن السيد بايدن يعتزم إطلاق مبادرة سياسية مميزة مثل الإدارات الأميركية السابقة.وكلف مشروع ضخم لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، أطلقه الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، في عام 2003 والمعروف باسم بيبفار، 100 مليار دولار وأنقذ حياة 25 مليون شخص، وفقا للحكومة.وكانت أكبر مبادرة للرئيس أوباما هي مبادرة الطاقة لأفريقيا، التي جلبت الكهرباء إلى 60 مليون منزل أفريقي - حوالي نصف هدفها الأصلي.ولكن في القمم التي تعقد في أماكن أخرى، غالبا ما يغادر القادة الأفارقة بوعود ملموسة بالمساعدة - البنية التحتية الصينية أو الأسلحة الروسية أو الطائرات التركية بدون طيار، على سبيل المثال.ويقول محللون إن الحديث الأميركي عن الاحترام والقيم المشتركة قد لا يكون كافيا بالنسبة لهم.وتحتفظ أميركا بنفوذ كبير في معظم أنحاء أفريقيا. ولعب دبلوماسيوها دورا لا يقدر بثمن في الكواليس الخلفية في المساعدة على التوسط في اتفاق سلام أبرم مؤخرا في إثيوبيا.كما أنها اللاعب الأجنبي الرئيسي في الصومال في الحرب ضد مقاتلي حركة الشباب.وهي ترسل عدة مليارات من الدولارات من المساعدات إلى أفقر أركان القارة - أكثر بكثير من الصين، التي تعطي القليل، أو روسيا، التي لا تقدم شيئا تقريبا.ومع ذلك، فإن النطاق المتزايد للقوى الدولية التي تزدحم في القارة يعني أن القادة الأفارقة يعرفون أن لديهم خيارات - اللجوء إلى حليف للحصول على المساعدات، وآخر للحصول على الأسلحة، على سبيل المثال - ولا يحبون أن يضطروا إلى الانحياز إلى أي طرف، كما تقول الصحيفة. "الحرة"