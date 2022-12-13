قبل صفقة ماسك.. ‏دعوى ضد "تويتر" ‏بسبب التهرب من دفع فاتورة طائرة خاصة!

كشفت شركة Private Jet Services Group (PJS) المشغلة للطائرات الخاصة أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد شركة Twitter التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك زاعمة أن شركة التواصل الاجتماعي تحاول التهرب من دفع فاتورة بقيمة 197.7 ألف دولار.
وأوضحت Private Jet Services أن Twitter استخدمت خدمات طائرة خاصة لحجز رحلتين بين نيوجيرسي وسان فرانسيسكو في السادس والعشرين والسابع والعشرين من تشرين الأول الماضي لنقل مديرة التسويق السابقة بالشركة ليزلي برلاند.
وكانت برلاند قد حجزت رحلة جوية إلى سان فرانسيسكو بطائرة خاصة تابعة للشركة قبل استحواذ ماسك على Twitter مقابل 44 مليار دولار بيوم واحد فقط.
وفي تشرين الثاني الماضي، تم إقالة برلاند من منصبها ضمن قرار ماسك بالاستغناء عن نصف موظفي Twitter تقريباً.
(CNBC)