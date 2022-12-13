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عربي-دولي

قبل صفقة ماسك.. ‏دعوى ضد "تويتر" ‏بسبب التهرب من دفع فاتورة طائرة خاصة!

Lebanon 24
13-12-2022 | 04:00
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كشفت شركة  ‏Private Jet Services Group (PJS)‏ المشغلة للطائرات الخاصة ‏أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد شركة ‏Twitter‏ التي يملكها الملياردير ‏الأميركي إيلون ماسك زاعمة أن شركة التواصل الاجتماعي تحاول التهرب من ‏دفع فاتورة بقيمة 197.7 ألف دولار.‏

 

وأوضحت ‏Private Jet Services‏ أن ‏Twitter‏ استخدمت خدمات طائرة خاصة ‏لحجز رحلتين بين نيوجيرسي وسان فرانسيسكو في السادس والعشرين والسابع ‏والعشرين من تشرين الأول الماضي لنقل مديرة التسويق السابقة بالشركة ‏ليزلي برلاند.‏

 

وكانت برلاند قد حجزت رحلة جوية إلى سان فرانسيسكو بطائرة خاصة تابعة ‏للشركة قبل استحواذ ماسك على ‏Twitter‏ مقابل 44 مليار دولار بيوم واحد فقط.‏

 

وفي تشرين الثاني الماضي، تم إقالة برلاند من منصبها ضمن قرار ماسك ‏بالاستغناء عن نصف موظفي ‏Twitter‏ تقريباً.‏

(CNBC)

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