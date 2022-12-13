قبل صفقة ماسك.. ‏دعوى ضد "تويتر" ‏بسبب التهرب من دفع فاتورة طائرة خاصة!

كشفت شركة ‏Private Jet Services Group (PJS)‎‏ المشغلة للطائرات الخاصة ‏أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد شركة ‏Twitter‏ التي يملكها الملياردير ‏الأميركي إيلون ماسك زاعمة أن شركة التواصل الاجتماعي تحاول التهرب من ‏دفع فاتورة بقيمة 197.7 ألف دولار.‏

وأوضحت ‏Private Jet Services‏ أن ‏Twitter‏ استخدمت خدمات طائرة خاصة ‏لحجز رحلتين بين نيوجيرسي وسان فرانسيسكو في السادس والعشرين والسابع ‏والعشرين من تشرين الأول الماضي لنقل مديرة التسويق السابقة بالشركة ‏ليزلي برلاند.‏

وكانت برلاند قد حجزت رحلة جوية إلى سان فرانسيسكو بطائرة خاصة تابعة ‏للشركة قبل استحواذ ماسك على ‏Twitter‏ مقابل 44 مليار دولار بيوم واحد فقط.‏

وفي تشرين الثاني الماضي، تم إقالة برلاند من منصبها ضمن قرار ماسك ‏بالاستغناء عن نصف موظفي ‏Twitter‏ تقريباً.‏

(CNBC)