هل يمكن للإيرانيين الاطاحة بآية الله؟

تمثل الاحتجاجات في إيران، والتي دخلت شهرها الثالث، معركة تاريخية بين قوتين اساسيتين لا يمكن التوفيق بينهما: شعب شاب، فخور بحضارته التي مرّ عليها 2500 عام ويحتاج بشدة إلى التغيير، مقابل نظام ثيوقراطي قديم ومعزول، وملتزم بالحفاظ على سلطته.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "يبدو أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الحاكم الوحيد الذي يعرفه العديد من المتظاهرين، يواجه نسخة من معضلة الديكتاتور: إذا لم يعرض على شعبه إمكانية التغيير، فستستمر الاحتجاجات، لكن إذا فعل ذلك، فإنه يخاطر بالظهور بموقف ضعيف ما سيشجع المحتجين أكثر. على الرغم من أن المعارضة الإيرانية للنظام غير مسلحة وغير منظمة ولا قائد فعليا لها، إلا أن الاحتجاجات تستمر على الرغم من القمع العنيف من قبل النظام، ويبدو أنها تمكنت من إحداث تغيير فعلي في العلاقة بين الدولة الإيرانية والمجتمع".

وتابعت الصحيفة، "إن المبادئ الأيديولوجية لآية الله خامنئي ومؤيديه هي "الموت لأميركا"، "الموت لإسرائيل" والإصرار على الالتزام بارتداء الحجاب. تم تشكيل وتعزيز فلسفة خامنئي الحاكمة من خلال ثلاثة انهيارات استبدادية ملحوظة: سقوط النظام الملكي الإيراني عام 1979، وحل الاتحاد السوفيتي عام 1991، والانتفاضات العربية عام 2011. من خلال هذه الأحداث، ترسخ لدى خامنئي مبدأ عدم المساومة أبدًا تحت الضغط، وعدم المساومة على المبادئ أبدًا. إن صلابة المتشددين في إيران لا تحركها القناعة الأيديولوجية فحسب، بل وأيضًا الفهم العميق للتفاعل بين الحكام والمحكومين. وعلى حد تعبير السياسي الفرنسي ألكسي دو توكفيل، "إن أكثر اللحظات خطورة بالنسبة لحكومة سيئة هي تلك التي تسعى فيها إلى إصلاح أساليبها"."

وأضافت الصحيفة، "يدرك خامنئي أن إلغاء الحجاب الإلزامي سيكون بوابة للحرية وسيفسره العديد من الإيرانيين على أنه عمل من أعمال الضعف وليس الشهامة. ولن تقتصر مطالبة الإيرانيين بحرية الملبس فقط، بل سيطالبون بكل الحريات التي حرموا منها في نظام ثيوقراطي - بما في ذلك حرية الشرب والأكل والقراءة والحب والمشاهدة والاستماع، وقبل كل شيء، حرية التعبير. هناك مؤشرات على وجود حالة من الفوضى داخل النخبة الحاكمة. بينما اقترح بعض المسؤولين إلغاء شرطة الآداب، اقترح آخرون أن هذا مجرد تكتيك مؤقت لاستعادة النظام".

وبحسب الصحيفة، "إن القدرة القمعية للنظام الإيراني - على الورق على الأقل - لا تزال هائلة. آية الله خامنئي هو القائد العام لـ190 ألفًا مسلح من الحرس الثوري الإسلامي. حتى الآن لم يلجأ خامنئي إلى الحرس الثوري لضمان مصالحه السياسية والمالية. لكن الاحتجاجات المستمرة وهتافات "الموت لخامنئي" قد تغير ذلك. فهل تريد قوات الأمن الإيرانية الاستمرار في قتل الإيرانيين للحفاظ على حكم رجل دين ثمانيني لا يحظى بشعبية ويقال إنه يأمل في توريث السلطة لمجتبى خامنئي، ابنه الذي لا يحظى بنفس القدر من الشعبية؟ إن المداولات الداخلية لأجهزة الأمن الإيرانية تبقى صندوقاً أسوداً. لكن من المرجح أن بعضًا منهم، مثل الجيشين التونسي والمصري في عام 2011، قد بدأ في التفكير في ما إذا كان التخلص من الديكتاتور قد يحافظ على مصالحهم الخاصة".

وتابعت الصحيفة، "كتب عالم الاجتماع تشارلز كورزمان في كتابه المؤثر، "الثورة التي لا يمكن تصورها في إيران"، "أن مفارقة الحركات الثورية هي أنها لن تكون قابلة للحياة حتى تجتذب كتلة حرجة من المؤيدين، ومع ذلك لاجتذاب كتلة حرجة من المؤيدين يجب أن يُنظر إلى هذه الحركات على أنها قابلة للحياة". لم تصل حركة الاحتجاج بعد إلى نقطة التحول تلك، ولكن هناك مؤشرات كثيرة على أن كتلة حرجة من المجتمع الإيراني لديها شكوك حول استمرار النظام. مثل العديد من الأنظمة الاستبدادية، حكمت الجمهورية الإسلامية لفترة طويلة من خلال الخوف، ولكن هناك مؤشرات متزايدة على أن الخوف بدأ يتبدد. إذا كانت المبادئ المنظمة التي وحدت قوى المعارضة المتباينة في إيران عام 1979 كانت مناهضة للإمبريالية، فإن المبادئ المنظمة للحركة المتنوعة اجتماعياً واقتصادياً وعرقياً اليوم هي التعددية والوطنية. إن وجوه هذه الحركة ليسوا أيديولوجيين أو مفكرين، بل رياضيون وموسيقيون ومن عامة الشعب، وخاصة النساء والأقليات العرقية، الذين أظهروا شجاعة غير مألوفة".

وبحسب الصحيفة، "صرح مسؤولون كبار في المخابرات الأميركية والإسرائيلية مؤخرًا أنهم لا يعتقدون أن احتجاجات إيران تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام. لكن التاريخ أوضح مرارًا وتكرارًا أنه لا يوجد جهاز استخبارات، ونظرية مرتبطة بالعلوم السياسية يمكنها التنبؤ بدقة بتوقيت ونتائج الانتفاضات الشعبية. لاحظ عباس أمانات، مؤرخ متخصص في الشأن الإيراني، أن أحد مفاتيح طول العمر الحضاري لإيران، والذي يعود تاريخه إلى الإمبراطورية الفارسية منذ 2500 عام، هو قوة ثقافتها في استمالة غزاة إيران العسكريين. عندما تولى آية الله الخميني السلطة في عام 1979، قاد ثورة ثقافية سعت إلى استبدال الوطنية الإيرانية بهوية إسلامية بحتة. يواصل آية الله خامنئي هذا التقليد اليوم، لكنه أحد المؤمنين الحقيقيين القلائل الباقين. في حين سعت الجمهورية الإسلامية لإخضاع الثقافة الإيرانية، إلا أن الثقافة والوطنية الإيرانية هي التي تهدد بتفكيك الجمهورية الإسلامية".

وختمت الصحيفة، "أربعة عقود من القوة الصارمة للجمهورية الإسلامية ستهزم في النهاية بألفي عام من القوة الناعمة الثقافية الإيرانية. لم يعد السؤال حول ما إذا كان هذا سيحدث ذلك، ولكن متى. لقد علمنا التاريخ أن هناك علاقة عكسية بين شجاعة المعارضة وعزم النظام، وغالبًا ما ينتقل الانهيار الاستبدادي من فكرة لا يمكن تصورها إلى حقيقة حتمية في غضون أيام".