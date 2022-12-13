بوتين يهدّد بالتصعيد من أجل البقاء.. ما هو الشرط الأساسي لسلام دائم؟

على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتوقع المزيد من الضربات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية، كتلك التي استهدفت قاعدتين جويتين عسكريتين الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "إن محاولات الولايات المتحدة لثني قادة كييف عن شن الحرب على روسيا رداً على هجمات الصواريخ والمسيّرات التي شنها بوتين على شعبهم ومدنهم كانت ستبوء بالفشل في نهاية المطاف. فهي تطلب الكثير. إن الضربات التي تشنها من خلال المسيّرات البعيدة المدى والمطورة حديثًا تختلف عن الهجمات السابقة في شبه جزيرة القرم وغيرها من المناطق التي تحتلها روسيا. إنهم يأخذون الحرب إلى مستوى أكثر اتساعًا وخطورة".

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ورأت الصحيفة أن "الأوكرانيين يدافعون عن أنفسهم. سيرى بوتين أفعالهم على أنها استفزازية للغاية وسوف يرد بأي طريقة ممكنة. ويعتقد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحرب البرية في دونباس ستتجمد هذا الشتاء، في انتظار هجمات الربيع، كما وأن وضع القوات الروسية غير مناسب في محيط خيرسون في الجنوب. لذا، بينما يواصل هجومه الجوي على الجبهة الداخلية لأوكرانيا، وخاصة شبكة الطاقة، يمكن أيضًا أن يُتوقع من بوتين أن يرفع الرهان بطرق غير متكافئة وغير عسكرية لرفع التكلفة على كييف وداعميها".

وتابعت الصحيفة، "في الحقيقة، فشلت جهود الناتو لاحتواء الحرب داخل حدود أوكرانيا بالفعل، وها هو بوتين يصعد بمعركة عالمية لخرق العقوبات مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، والذي تميز بتحديه للحد الأقصى لأسعار تصدير النفط الروسي الأسبوع الماضي. مع اقتراب موسم البرد، فإن تسليحه القاسي لإمدادات الغاز يضرب الوطن في كافة أنحاء أوروبا.

دبلوماسياً، تشتد معركته لتقسيم الخصوم. منع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والمعجب الكبير ببوتين، 18 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا الأسبوع الماضي. وقد بدأت سفارات أوكرانيا في أوروبا تتعرض للهجمات. فمن أعطى الضوء الأخضر؟".

وأضافت الصحيفة، "وأبلغت كل من فنلندا والسويد عن زيادة الهجمات الإلكترونية. وشهدت بولندا ومولدوفا في الآونة الأخيرة مخاوف عبر الحدود. وتتحرك القوات في بيلاروسيا شمال أوكرانيا، ويثير رئيس روسيا المتهور شبح الأسلحة النووية مرة أخرى. تبدو التلميحات بأن القوات الروسية المستنزفة قد فعلت أسوأ ما في وسعها وأنها غير قادرة على مزيد من التصعيد، كافية. وكما أدرك بوتين متأخراً أنه لا يستطيع قصف كييف وإجبارها على الاستسلام، أصبح الآن أكثر اعتمادًا على "عولمة" الحرب".

وتابعت الصحيفة، "عندما حذر بوتين من أنها ستكون "عملية طويلة"، لم يكن يتحدث فقط عن "عمليته العسكرية الخاصة". إن الطريقة التي يؤطر بها الصراع الآن هي مواجهة تاريخية شاملة بين روسيا بالإضافة إلى الدول الاستبدادية ذات التفكير المماثل، مقابل الديمقراطيات الغربية. بعد الاجتماع الذي عقداه في واشنطن، بدا أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متفقان على نطاق واسع. لخص وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأمر الأسبوع الماضي: كان العالم (بشكل أساسي روسيا والصين والولايات المتحدة وحلفائها) "في منافسة عالمية لتحديد ما سيأتي بعد ذلك".

وبحسب الصحيفة، "من غير المحتمل أن يكون بوتين قد خطط لذلك بهذه الطريقة. لكن فشله في إخضاع أوكرانيا بسرعة في شباط، وأخطائه التكتيكية المتكررة اللاحقة، وحاجته للبقاء سياسيًا وشخصيًا، تدفعه نحو تصعيد أيديولوجي واستراتيجي، وكذلك عسكري. لم يحاصره الناتو. إنما هو حاصر نفسه. يرى المعلقون الأميركيون المتشددون في تعبير بلينكن "ما سيأتي بعد ذلك" على أنه يمثل صراعا ضد محور شر موسع يضم الأعضاء المؤسسين إيران وكوريا الشمالية (اللتين تقومان بتسليح القوات الروسية) والصين وديكتاتوريات مثل سوريا ونيكاراغوا وكوبا وفنزويلا وربما دول أخرى في الشرق الأوسط. يبدو أن ما يريده بوتين هو العودة إلى القرن العشرين، نموذج الحرب الباردة الأورويلية لعالم مقسم إلى كتل قوى معادية".

وتابعت الصحيفة، "يا له من تناقض بين هذا الاحتمال البائس والنموذج البديل، الذي طرحه الأسبوع الماضي المستشار الألماني أولاف شولتز. بالنسبة إلى سياسي ديمقراطي اجتماعي من يسار الوسط، فإن شولتز يمثل شخصية محافظة بشكل ملحوظ. من الواضح أنه يكره التغيير. كان يفضل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. وهذا، كما يقترح، يعني استعادة علاقة التعاون الأوروبية مع روسيا، إن لم يكن مع حاكمها الحالي، والعودة إلى فكرة ما بعد عام 1989 حول الأمن من خلال التجارة والازدهار المشترك. يقول البعض إن تصرفات بوتين منذ عام 2008 على الأقل، عندما غزا جورجيا، تثبت أن هذا مجرد وهم. لكن شولتز لا يزال متمسكاً بهذه الفكرة".

وختمت الصحيفة، "يرغب العديد من الأوروبيين ونصف الأميركيين تقريبًا (47٪) في رؤية اتفاق سلام يتم التفاوض عليه. ومع ذلك، فإن كثيرين في "معسكر العدالة" يقولون إن مثل هذه الآمال ساذجة. يرفض الأوكرانيون أن يتكيفوا مع الوضع الراهن. إنهم يريدون محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. أما بوتين من جهته، فلا يبدي أي اهتمام بالحديث. هذه، باختصار، هي المشكلة الفورية التي تبدو مستعصية على الحل والتي تعرقل كافة المخططات والأحلام لتسوية حميدة بعد الحرب. بينما لا يزال بوتين في السلطة، ويروج لأوهام إمبراطورية روسية عالمية متجددة، فإن الطريق إلى الأمام مسدود. فسقوط بوتين شرط أساسي لتحقيق سلام دائم".