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عربي-دولي

الكرملين يردّ على خطة زيلينسكي للسلام.. ماذا قال؟

Lebanon 24
13-12-2022 | 07:30
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رفض الكرملين، الثلاثاء، خطة السلام التي عرضها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإنهاء الحرب المستعرة بين البلدين منذ 24 شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في حديث للصحفيين: "إنها ثلاث خطوات نحو استمرار الأعمال العدائية".
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وأضاف أنه "على أوكرانيا أن تقبل الحقائق الجديدة التي طرأت على الأرض ليتحقق السلام".

وكان زيلينسكي دعا، الاثنين، إلى عقد قمة سلام أثناء فصل الشتاء لإحلال السلام لمناقشة خطة بلاده.

وتتكون الخطة من 10 نقاط، لكن هناك 3 نقاط تحظى بأهمية كبرى وهي: سحب روسيا لقواتها بشكل كامل من أوكرانيا، وعدم تقديم كييف أي تنازلات وضمان أمن أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وتتناول الخطة أيضا أمورا تبدو أقل أهمية مثل الأمن الغذائي وتبادل الأسرى.

ومهّد زيلينسكي للخطة، عندما صرح قبل أيام، أنه في حال وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التفاوض، فعلى الغرب دراسة توفير ضمانات أمنية لروسيا.

وفي أيلول الماضي، أجريت استفتاءات في 4 مناطق أوكرانية وافق المشاركون فيها على الانضمام إلى روسيا، وهو ما رفضته كييف ومن خلفها الدول الأوروبية.

لكن في تشرين الثاني الماضي، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على خيرسون، إحدى المناطق الأربع التي أجريت فيها الاستفتاءات، ورغم ذلك تؤكد موسكو "روسية الأرض" هناك.

وفي موضوع محطة زابوريجيا النووية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "ما زلنا على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة النووية".

وتابع: "لا أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية".
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