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عربي-دولي

ما هي شروط الولايات المتحدة للسلام في أوكرانيا؟

Lebanon 24
13-12-2022 | 08:30
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أكد الكاتب الأميركي، والتر راسل ميد، أن الأزمة الأوكرانية يجب أن تنتهي بسلام دائم بمشاركة الولايات المتحدة.

وأضاف ميد، لصحيفة The Wall Street Journal: "لا نريد استمرار العقوبات ضد روسيا فهي تدمر الاقتصاد العالمي، وتدفع بأوروبا إلى حرب مستمرة، يجب إنهاء الأزمة الأوكرانية بمعاهدة سلام، لا بهدنة مسلحة تنفجر في أية لحظة".
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وحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على التفكير في الاتفاقات التي ينبغي التوصل إليها لتحقيق السلام بين روسيا، والغرب، وأوكرانيا، واقترح عددا من الشروط لتحقيق ذلك، منها تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن لتجنب المزيد من الدمار، وضرورة "معاقبة روسيا على عدوانها" بشرط ألا تنتهي بتفكيك أوصال روسيا الاتحادية مهما كانت الاتفاقيات.

وأكد ميد، أن سياسة حلف الناتو في التوسع خاطئة، مشيرا إلى ضرورة تطوير نظام الحلف الأمني.

وأوضح أن استمرار الأوضاع على هذه الحال، ستؤدي إلى انتشار الفوضى والحروب في القوقاز، وصعود الصين، وانتشار الأسلحة النووية ومكوناتها للبيع لمن يدفع أكثر.

وأشار ميد إلى أن تحقيق جميع الشروط مهمة صعبة، وأن المفاوضات مع روسيا ستكون صعبة لكنها حتمية.
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