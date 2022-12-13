الخارجية الروسيّة: موسكو تأمل "تفادي التصعيد" بين الهند والصين

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، عن آماله في أن تتجنب الصين والهند التصعيد الخطير في ضوء الأحداث الأخيرة.

وقال رودينكو للصحفيين على هامش نادي فالداي للنقاش: "نتمنى تفادي (التصعيد)".

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في سياق متصل، ذكر تلفزيون "نيودلهي"، أن القوات الجوية الهندية تسير دوريات نشطة على الحدود مع الصين في منطقة ولاية أروناتشال براديش، بعد أيام من وقوع اشتباكات بين الجانبين.

من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الصينية، بأن الوضع على الحدود مع الهند مستقر، داعية نيودلهي إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين.

ووقعت اشتباكات بين القوات الصينية والهندية على الشريط الحدودي بين البلدين، بحسب ما ذكر مصدر بوزارة الدفاع الهندية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الاشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي.

وهذه الحادثة هي الأولى منذ الاشتباك التي وقعت بين الجانبين في أيار 2020 عندما قتل 20 جندياً هندياً وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لداخ الحدودية.