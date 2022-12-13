على خلفية احتجاجات إيران.. أحكام بالسجن بحق 400 شخص!

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أعلن المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، اليوم الثلاثاء، عن إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة غير المرخصة في إيران.وقال مهر في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "منذ بداية أعمال الشغب الأخيرة، تم تخصيص فروع خاصة في محاكم الثورة الإسلامية في طهران وفي مدن محافظة طهران للتعامل مع القضايا في هذا المجال" .وأضاف "حُكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية".