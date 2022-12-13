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عربي-دولي

الجيش المصري يجهز مقاتلاته بصورايخ صينية ضاربة

Lebanon 24
13-12-2022 | 12:30
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كشفت تقارير أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية على وشك التوصل إلى اتفاق مع الصين لإدخال صواريخ جو – جو PL-15 الصينية، خلف مدى الرؤية BVR ، لتجهيز مقاتلات "رافال" بها.

وكشفت موقع "تاكتيكال ريبورت" نبأ شراء مصر لصواريخ PL-15، الصينية حيث أكد الموقع أن مصر تسعى لشراء صواريخ جو – جو نشطة موجهة بالرادار وتهتم بمنتجات MBDA الأوروبية و Raytheon الأمريكية و AVIC الصينية. ومنتجات الشركات الثلاث هي “Meteor” و AIM-120D و PL-15 على التوالي. ويبدو أن مصر اختارت أخيرًا صاروخ PL-15 ، بعد دراسة معمقة للخيارات الثلاث.
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ووفقا لموقع defense-arabic الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مصر لا تشغل حاليا طائرات مقاتلة صينية جديدة (كانت تشغل طائرات J-6 و J-7) ، مثل J-10 أو “Fierce Dragon”. في المقابل اشترى السودان، جار مصر، طائرات صينية مقاتلة من طراز J-10CE.

تشغل مصر طائرات "رافال" الفرنسية وطلبت أيضًا سو-35 من روسيا (لم يتم تسليمها بعد). بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستصدر طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى مصر (يُقدر أنها نسخة بديلة من F-15EX). لذلك ، من المرجح أن تجهز مصر صواريخ جو – جو بعيدة المدى PL-15 الصينية على هذه الطائرات المقاتلة.

المصدر: روسيا اليوم
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