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عربي-دولي
روسي رأى زيلينسكي في المنام والتقط معه "سيلفي"... هذه عقوبته!
Lebanon 24
13-12-2022
|
08:59
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أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن محكمة روسية غرمت رجلا نشر على تطبيق إنستغرام منشورا، زعم فيه أنه رأى في المنام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأنه التقط صورة "سيلفي" معه.
وأضافت الصحيفة أن الروسي إيفان لوسيف، المقيم في مدينة تشيتا شرق سيبيريا، قال إنه رأى في المنام أنه كان من ضمن الأفراد الذين جرى تجنيدهم بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعلن فيه عن "تعبئة جزئية" تشمل حوالي 300 ألف شخص في البلاد.
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وأضاف لوسيف في منشوره: "رأيت في حلمي أنني كنت في أحد معسكرات التدريب قبل أن تقتحمه القوات الأوكرانية على حين غرة بقيادة زيلينسكي، حيث عمدوا إلى تقييدنا جميعا ليقرروا قتلنا لاحقا".
كما أضاف: "لكن في تلك اللحظة مر زيلينسكي بجانبي ليتوقف ويخاطبني قائلا أنا أعرفك لقد قرأت منشوراتك ضد الحرب على إنستغرام، وعندها أمر بإطلاق سراحي وطلب إعدام البقية".
وتابع لوسيف الذي وجهت له اتهامات بـ"تشويه سمعة" الجيش الروسي: "عقب ذلك طلبت من الرئيس الأوكراني أن التقط صورة ذاتية سيلفي معه، فلم يمانع ورحب بالأمر".
ويوم الاثنين، أدانت محكمة منطقة تشيتا المركزية لوسيف بالاتهامات الموجهة إليه، وأمرته بدفع غرامة قدرها 30 ألف روبل (478 دولارا أميركيا)، بحسب تقارير إعلامية محلية.
(العربية)
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