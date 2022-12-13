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عربي-دولي
الكرملين: سحب قواتنا من أوكرانيا أمر غير وارد حاليا
Lebanon 24
13-12-2022
|
09:19
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أعلن الكرملين أن سحب القوات الروسية من أوكرانيا أمر غير وارد حالياً.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه ينبغي على أوكرانيا أن تأخذ في الاعتبار "الحقائق" التي طرأت على الصراع الأوكراني حتى يكون هناك سلام بين الجانبين.
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كما رفض بيسكوف اقتراحا من ثلاث خطوات قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإحلال السلام، مضيفا أن التقدم غير ممكن "دون أخذ الحقائق في الاعتبار".
جاءت تصريحات بيسكوف في رد له على الطلب الذي تقدم به زيلينسكي لقادة مجموعة الدول السبع أمس الاثنين بهدف الحصول على مزيد من المعدات العسكرية ودعم الاستقرار المالي والطاقة في بلاده والتوصل لحل سلمي يبدأ بسحب روسيا قواتها من أوكرانيا ابتداء من عيد الميلاد المقبل.
وقال بيسكوف "هذه ثلاث خطوات نحو استمرار القتال".
إلى ذلك، نفى الكرملين وجود أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية.
(العربية)
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