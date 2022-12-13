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عربي-دولي

طالب أميركي مفقود في فرنسا

Lebanon 24
13-12-2022 | 09:20
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فتح المدعي العام في فرنسا تحقيقا في اختفاء طالب جامعي أميركي يدعى كيني ديلاند جونيور، فيما تقول عائلته إنها لم تتمكن من التواصل معه منذ أكثر من أسبوعين.

وكان ديلاند يخطط للعودة إلى أميركا في عيد الميلاد، وشوهد في مكان يبعد حوالي ساعة بالقطار جنوب جامعة غرينوبل آلب التي كان يدرس فيها، يوم 3 كانون الاول.
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كما تم تقديم تقرير عن شخص مفقود إلى الشرطة المحلية بعدما لم يعد ديلاند إلى عائلته المضيفة أو يحضر إلى فصوله الدراسية.
 
 
 
(سي ان ان)
 
 
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