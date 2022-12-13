من انتخب الكنيست الإسرائيلي رئيساً له؟

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انتخب اليوم الثلاثاء عضو حزب "الليكود" الإسرائيلي، ياريف ليفين، رئيسا للكنيست، ليحل رسميا محل عضو الكنيست من حزب "يش عتيد" ميكي ليفي، الذي شغل هذا المنصب حوالي العام ونصف العام.وقد دعم 64 نائبا ترشيح ليفين، بينما أيد 45 نائبا ترشيح ميراف بن آري، من حزب "يش عتيد "، و5 أعضاء من الكنيست أيدوا ترشيح عضو الكنيست أيمن عودة.إلا أن تعيين ليفين قد يكون مؤقتا، لأنه مرشح لتولي منصب وزير العدل. لذلك قد يستقيل ليفين في الأسابيع المقبلة من أجل أن يصبح وزيرا وسيحل محله عضو كنيست آخر من "الليكود".