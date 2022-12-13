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عودة طلاب صينيين للمنازل خوفا من تفشي فيروس كورونا

Lebanon 24
13-12-2022 | 13:30
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أعلنت جامعات صينية السماح للطلاب باستكمال الفصل الدراسي من المنزل، سعيا للحد من تفشي فيروس كورونا بوتيرة أسرع خلال ذروة السفر في العام القمري الجديد في كانون الثاني.

ولم يتضح عدد الجامعات المشاركة في هذا الإجراء، لكن جامعات شنغهاي والمدن المجاورة أتاحت لطلابها الخيار إما العودة إلى ديارهم مبكرا أو البقاء في الحرم الجامعي والخضوع للاختبار كل 48 ساعة.
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شهدت الجامعات الصينية عددا من عمليات الإغلاق على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما تسبب في بعض الأحيان في اشتباكات بين السلطات والطلاب المحتجزين داخل الحرم الجامعي، أو حتى داخل غرف النوم الخاصة بهم.

جاء إعلان اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تبدأ فيه الصين في تخفيف سياستها الصارمة "صفر كوفيد"، لتسمح للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة بالبقاء في المنزل بدلا من نقلهم إلى مركز الحجر الصحي، إلى جانب عدد من التدابير الأخرى التي أعقبت احتجاجات واسعة النطاق.

واعتبارا من اليوم، ستتوقف السلطات أيضا عن تتبع بعض الرحلات، مما قد يقلل من احتمالية إجبار الأفراد الذين زاروا إحدى مناطق تفشي كوفيد على دخول الحجر الصحي.
المصدر: روسيا اليوم
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