Advertisement

عربي-دولي

غضب في العراق... رضيع يتلقى لقاحاً وهو ملقى على الأرض!

Lebanon 24
13-12-2022 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1019710-638065491189990470.jpg
Doc-P-1019710-638065491189990470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة غضب واسعة، إثر نشر دائرة صحة نينوى شمالي البلاد صورة لحملة تطعيم الأطفال، حيث يظهر طفل ملقى على الأرض لأخذ الجرعة، بدلًا من حمله بين الأيدي أو وضعه على سرير طبي.
Advertisement

ووفقاً لما ذكره صحفيون ومغردون، فإن الصورة التقطها فريق طبي أجرى حملة تطعيم مجانًا للأطفال في حي اليرموك بمدينة الموصل شمالي العراق.

وكتب الإعلامي ستيفن نبيل عبر حسابه في تويتر "صحة نينوى رسميا تفتخر بهذه الصورة، هذه ليست صورة من أحد الدول الفقيرة وإنما في دولة تعتبر من أغنى دول العالم نفطيا".

وعلقت الإعلامية أزل السياب قائلة "مستحيل، وضعتم الطفل على الأرض كي تعطوه اللقاح، والتقطتم الصورة وتم نشرها على الموقع الرسمي من باب التفاخر كشيء إيجابي، الموضوع بعيد عن بلد غني وفقير أقرب للمنطق والمعقول، طفل رضيع كيف أضعه على الأرض وفي الشارع وأعطيه التطعيم".

وكتب الإعلامي زيد عبد الوهاب مستغربًا "يحدث في نينوى، عجزت عن التعليق حول هذه الجريمة"، بينما علق الباحث شاهو القره داغي "صورة تلخص الواقع الطبي في العراق".

وقالت إحدى المغردات غاضبة "والله لو أنا في العراق أمتنع عن أي تلقيح تقدمه الدولة، لأنها دولة غير أمينة على شعبها".

 
(الجزيرة)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-12-13
10:30 | 2022-12-13
10:00 | 2022-12-13
09:30 | 2022-12-13
09:20 | 2022-12-13
09:19 | 2022-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website