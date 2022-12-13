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عربي-دولي
غضب في العراق... رضيع يتلقى لقاحاً وهو ملقى على الأرض!
Lebanon 24
13-12-2022
|
10:22
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أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة غضب واسعة، إثر نشر دائرة صحة نينوى شمالي البلاد صورة لحملة تطعيم الأطفال، حيث يظهر طفل ملقى على الأرض لأخذ الجرعة، بدلًا من حمله بين الأيدي أو وضعه على سرير طبي.
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ووفقاً لما ذكره صحفيون ومغردون، فإن الصورة التقطها فريق طبي أجرى حملة تطعيم مجانًا للأطفال في حي اليرموك بمدينة الموصل شمالي العراق.
وكتب الإعلامي ستيفن نبيل عبر حسابه في تويتر "صحة نينوى رسميا تفتخر بهذه الصورة، هذه ليست صورة من أحد الدول الفقيرة وإنما في دولة تعتبر من أغنى دول العالم نفطيا".
وعلقت الإعلامية أزل السياب قائلة "مستحيل، وضعتم الطفل على الأرض كي تعطوه اللقاح، والتقطتم الصورة وتم نشرها على الموقع الرسمي من باب التفاخر كشيء إيجابي، الموضوع بعيد عن بلد غني وفقير أقرب للمنطق والمعقول، طفل رضيع كيف أضعه على الأرض وفي الشارع وأعطيه التطعيم".
وكتب الإعلامي زيد عبد الوهاب مستغربًا "يحدث في نينوى، عجزت عن التعليق حول هذه الجريمة"، بينما علق الباحث شاهو القره داغي "صورة تلخص الواقع الطبي في العراق".
وقالت إحدى المغردات غاضبة "والله لو أنا في العراق أمتنع عن أي تلقيح تقدمه الدولة، لأنها دولة غير أمينة على شعبها".
(الجزيرة)
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