سفيرة أميركا لدى "الناتو": لا نرى مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية

قالت السفيرة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث، اليوم الثلاثاء، إن "الناتو" لا يرى في الوقت الحالي أي مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحتها النووية.

وذكرت سميث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "يراقب التحالف عن كثب هذا الحديث الفضفاض عن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في أوكرانيا".

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ووعدت المبعوثة الأميركية بمواصلة "تحذير روسيا من خيار استخدام الأسلحة النووية".

يوم الأربعاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تهدد العالم بأسلحتها النووية على الرغم من أنها "أكثر تقدما وحداثة" من تلك الموجودة في الدول الأخرى، وإنها كانت في الأساس رادعا.

في وقت لاحق من نفس اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن تصريحات بوتين "غير مسؤولة" و"خطيرة".

(سبوتنيك)