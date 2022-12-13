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عربي-دولي

55 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في عاصمة الكونغو الديمقراطية

Lebanon 24
13-12-2022 | 16:59
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أفاد قائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلفانو كاسونجو بأن 55 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية اليوم الثلاثاء، جراء سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة. 
 
وأوضح الجنرال كاسونجو أن الضحايا سقطوا في مناطق وبلدات مختلفة في المدينة ولا سيما في الوديان حيث طمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة.

ومن بين القتلى تسعة أشخاص من نفس العائلة، بينهم أطفال، قضوا في انهيار منزلهم بمنطقة بينزا ديلفو ببلدية نغاليما في كينشاسا.

كما ألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، فيما اجتاحت الفيضانات شوارع في منطقة غومبيه الراقية التي تضم وزارات وسفارات.

كما أن العديد من المساكن في كينشاسا منازل متداعية بنيت على منحدرات معرضة لخطر الفيضانات، فيما شبكات المجاري والصرف الصحي في المدينة لا تعمل بشكل جيد.
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(روسيا اليوم) 
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