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عربي-دولي

الصين تنصح مواطنيها بمغادرة أفغانستان

Lebanon 24
13-12-2022 | 16:10
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نصحت الصين اليوم الثلاثاء، مواطنيها في أفغانستان بمغادرة البلاد "في أقرب وقت ممكن"، بعد هجوم منسق من تنظيم "داعش" أمس الاثنين، استهدف فندقاً مملوكاً لصينيين في قلب العاصمة كابل.


ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين الهجوم بأنه "مروع بطبيعته"، لافتا إلى أن بكين "مصدومة".
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وأضاف وانغ: "في ضوء الوضع الأمني الراهن في أفغانستان، مرة أخرى تنصح وزارة الخارجية المواطنين والمؤسسات الصينية في أفغانستان بالخروج من أفغانستان في أقرب وقت ممكن".


وطالبت الصين "بتحقيق دقيق"، كما حثت طالبان على "تعزيز حماية أمن وسلامة المواطنين والمنشآت الصينية في أفغانستان".


وأرسلت السفارة الصينية لدى كابل فريقها إلى المكان للمساعدة في جهود إنقاذ وعلاج وإيواء ضحايا الهجوم الذي خلف 3 قتلى من المهاجمين ومصابين اثنين من نزلاء الفندق أثناء محاولتهما القفز من نافذة للهرب.

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