الهند والصين تتبادلان إتّهامات بخرق الحدود

بعد أسابيع قليلة من مناورات هندية - أميركية قرب الحدود مع الصين، تبادلت نيودلهي وبكين الاتهامات باختراق الحدود المتنازع عليها بين البلدين إثر أخطر اشتباك بين جيشيهما منذ عام 2020.

تبادلت الهند والصين، أمس، الاتهامات بخرق الحدود، بعد الكشف عن اشتباكات وقعت بين جيشيهما الأسبوع الماضي أسفرت عن سقوط جرحى من الجانبين، تعتبر الأكثر خطورة بين الدولتين النوويتين منذ عام 2020 عندما قتل 20 جندياً هندياً وأربعة جنود صينيين في مواجهات كانت الأسوأ منذ أكثر من 40 عاماً.

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وفي كلمة أمام البرلمان، اتّهم وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، الصين، أمس، بمحاولة «تغيير الوضع القائم بشكل أحادي» عند الحدود المتنازع عليها بين الطرفين في الهيمالايا.

وقال سينغ: «في التاسع من ديسمبر 2022، حاولت قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تغيير الوضع القائم بشكل أحادي عبر التعدي على خط السيطرة الفعلية في منطقة يانغتسي التابعة لقطاع تاوانغ» في ولاية أروناتشال براديش الحدودية، شمال شرقي الهند. وأضاف أن قوات الجانبين «تبادلت الضربات» بعد أن تجاوز مئات الجنود الصينيين الجانب الهندي من الحدود. وأفادت وسائل إعلام هندية بأن أكثر من 20 جندياً هندياً أصيبوا في الاشتباكات التي جرت بالهراوات، مضيفة أن الجيش الصيني الذي شارك نحو 300 من عناصره في المعركة تكبد خسائر أكبر من ناحية الإصابات في صفوف قواته.

وكان مصدر هندي كشف، أمس الأول، عن الحادث الذي أعقب مناورات عسكرية هندية أميركية مشتركة قرب الحدود، متهماً الجنود الصينيين بالاقتراب من منطقة «خط السيطرة الفعلية» الذي يشكّل حدود الأمر الواقع، حيث كان متفقاً على عدم قيام أي من الجانبين بدوريات، مضيفاً أن الجنود الهنود ردّوا «بطريقة حاسمة وحازمة»، وأنه بعد الاشتباك، «انسحب (الطرفان) فوراً من المنطقة». وبحسب المصدر في وقت لاحق، اجتمع قائد هندي بنظير صيني له «للبحث في المشكلة في إطار الآليات القائمة لإعادة السلام والهدوء».

في المقابل، قال الجيش الصيني، إن الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل «غير شرعي». وقال ناطق باسم «جيش التحرير الشعبي»، إن القوات الصينية «تعرّضت إلى عرقلة من الجيش الهندي الذي عبر بشكل غير شرعي خط (السيطرة الفعلية)». وأضاف: «كانت إجراءات الرد التي قمنا بها مهنية ووفق المعايير وقوية».



