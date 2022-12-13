Advertisement

عربي-دولي

طهران تمنع احتجاجات ضد بكّين

Lebanon 24
13-12-2022 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1019787-638065746208773566.jpg
Doc-P-1019787-638065746208773566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نائب إيراني لـ "الجريدة" الكويتية أن جهاز أمن الحرس الثوري منع طلاباً من التيار الأصولي من تنظيم مسيرة احتجاجية أمام السفارة الصينية في طهران، أمس، على خلفية الغضب الإيراني من بيان القمة الصينية - الخليجية، التي عُقدت الجمعة الماضية في الرياض، ودعت الجمهورية الإسلامية إلى التفاوض مع الإمارات لإنهاء النزاع بشأن 3 جزر، فضلاً عن مطالبتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة بشأن برنامجها النووي، ووقف تدخّلاتها في المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية.
Advertisement
وحسب النائب المنتمي للتيار الأصولي، فإن رئيس المجلس، محمد قاليباف، أبلغ النواب أن المرشد علي خامنئي دعا إلى تجنّب الحديث عن القضية، وطالبهم بالامتناع عن بحثها، مشيراً إلى أن النواب كانوا في طريقهم لإصدار بيان مشترك ينتقد الرئيس الصيني شي جينبينغ. وأضاف أن قاليباف قال للنواب في جلسة مغلقة إن زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني هو تشون هوا لطهران، التي بدأت أمس، تأتي للتوضيح، وأنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين أن جينبينغ وقّع على البيانات الختامية لقمم الرياض، الثنائية والخليجية والعربية، "مجاملة للمضيف السعودي"، وأنه يجب على الإيرانيين ألا يكبّروا الموضوع أكثر من اللازم، فالعلاقات الإيرانية - الصينية مازالت على حالها، ولم يتغيّر وضعها بعد زيارة الزعيم الصيني للمملكة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-12-14
02:30 | 2022-12-14
02:21 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
01:30 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website