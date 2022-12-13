طهران تمنع احتجاجات ضد بكّين

أكد نائب إيراني لـ "الجريدة" الكويتية أن جهاز أمن الحرس الثوري منع طلاباً من التيار الأصولي من تنظيم مسيرة احتجاجية أمام السفارة الصينية في طهران، أمس، على خلفية الغضب الإيراني من بيان القمة الصينية - الخليجية، التي عُقدت الجمعة الماضية في الرياض، ودعت الجمهورية الإسلامية إلى التفاوض مع الإمارات لإنهاء النزاع بشأن 3 جزر، فضلاً عن مطالبتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة بشأن برنامجها النووي، ووقف تدخّلاتها في المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية.

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وحسب النائب المنتمي للتيار الأصولي، فإن رئيس المجلس، محمد قاليباف، أبلغ النواب أن المرشد علي خامنئي دعا إلى تجنّب الحديث عن القضية، وطالبهم بالامتناع عن بحثها، مشيراً إلى أن النواب كانوا في طريقهم لإصدار بيان مشترك ينتقد الرئيس الصيني شي جينبينغ. وأضاف أن قاليباف قال للنواب في جلسة مغلقة إن زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني هو تشون هوا لطهران، التي بدأت أمس، تأتي للتوضيح، وأنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين أن جينبينغ وقّع على البيانات الختامية لقمم الرياض، الثنائية والخليجية والعربية، "مجاملة للمضيف السعودي"، وأنه يجب على الإيرانيين ألا يكبّروا الموضوع أكثر من اللازم، فالعلاقات الإيرانية - الصينية مازالت على حالها، ولم يتغيّر وضعها بعد زيارة الزعيم الصيني للمملكة.



