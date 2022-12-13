السودان يبني ميناءً جديداً بتمويل إماراتي

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وقّع رسمياً في الخرطوم، اليوم ، صفقة بناء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر بتمويل إماراتي. وأعلنت الحكومة السودانية موافقتها على تشييد الميناء في منطقة أبو عمامة كجزء من حزمة استثمارات تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أميركي. وبناء الميناء هو مشروع مشترك بين مجموعة «دال» السودانية ومجموعة موانئ أبوظبي. وتشمل حزمة الاستثمارات بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي ووديعة في بنك السودان المركزي بقيمة 300 مليون دولار.