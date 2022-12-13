19
o
بيروت
21
o
طرابلس
-11
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-12
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ألمانيا تسهم بـ 400 ألف يورو في مهام منظمة حظر الأسلحة في سورية
Lebanon 24
13-12-2022
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ساهمت الحكومة الألمانية بمبلغ 400 ألف يورو في الصندوق الاستئماني لمهام سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).
وأوضح بيان أصدرته منظمة حظر الأسلحة، على موقعها الرسمي عبر الإنترنت امس، ان هذه المساهمة ستستخدم من أجل القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وتوضيح الحقائق المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، وفقا للقرارات ذات الصلة لأجهزة صنع القرار التابعة للمنظمة.
Advertisement
وأضاف أنه تم إضفاء الطابع الرسمي على المساهمة الطوعية امس في حفل توقيع أقيم بين الممثل الدائم لألمانيا لدى المنظمة، توماس شيب، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
وقال السفير توماس: "تشيد ألمانيا بمهنية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحيادها في التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ومن أجل السماح باستمرار العمل المهم لبعثات سورية، تقدم ألمانيا مجددا مساهمة طوعية للصندوق الاستئماني ذي الصلة، وهذه المرة تصل إلى 400 ألف يورو".
وصرّح المدير العام أرياس: "أعرب عن خالص تقديري لألمانيا على دعمها المالي والسياسي لمهمة المنظمة في القضاء على هذه الأسلحة بشكل دائم وستدعم هذه المساهمة المنظمة في مواصلة عملها بشأن ملف الأسلحة الكيميائية السوري والتمسك بقواعد ومبادئ اتفاقية الأسلحة".
وحتى الآن ساهمت ألمانيا بأكثر من 12.5 مليون يورو في ثمانية صناديق استئمانية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الصندوق الاستئماني لمركز الكيمياء والتكنولوجيا والصندوق الاستئماني للبعثات السورية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
14:00 | 2022-12-13
13/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حواجز مُفاجئة لـ"قوى الأمن".. ما السبب؟
Lebanon 24
حواجز مُفاجئة لـ"قوى الأمن".. ما السبب؟
05:15 | 2022-12-13
13/12/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
12:26 | 2022-12-13
13/12/2022 12:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط لبنانيون "يعودون"
Lebanon 24
ضباط لبنانيون "يعودون"
03:30 | 2022-12-13
13/12/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تبادل إطلاق نار بالقرب من مستشفى... ما القصة؟ (صور)
Lebanon 24
تبادل إطلاق نار بالقرب من مستشفى... ما القصة؟ (صور)
09:42 | 2022-12-13
13/12/2022 09:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:00 | 2022-12-14
عملية دون تقدّم يذكر.. جديد محادثات سرية بين روسيا وأميركا في إسطنبول
02:30 | 2022-12-14
رئيس بلدية كييف يعلن إسقاط مسيرات بعد انفجارات العاصمة
02:21 | 2022-12-14
سلاح سريّ لبوتين... هذا ما يتباهى فيه الروس
02:00 | 2022-12-14
لولا دا سيلفا يتهم بولسونارو بالتحريض على العنف في البرازيل
02:00 | 2022-12-14
الصين توقف نشر عدد حالات كورونا غير المصحوبة بأعراض
01:30 | 2022-12-14
المبعوث الأممي يدعو القادة الليبيين للتوجه نحو الانتخابات
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 10:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 10:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 10:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact