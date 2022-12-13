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ألمانيا تسهم بـ 400 ألف يورو في مهام منظمة حظر الأسلحة في سورية

Lebanon 24
13-12-2022 | 20:00
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ساهمت الحكومة الألمانية بمبلغ 400 ألف يورو في الصندوق الاستئماني لمهام سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).
وأوضح بيان أصدرته منظمة حظر الأسلحة، على موقعها الرسمي عبر الإنترنت امس، ان هذه المساهمة ستستخدم من أجل القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وتوضيح الحقائق المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، وفقا للقرارات ذات الصلة لأجهزة صنع القرار التابعة للمنظمة.
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وأضاف أنه تم إضفاء الطابع الرسمي على المساهمة الطوعية امس في حفل توقيع أقيم بين الممثل الدائم لألمانيا لدى المنظمة، توماس شيب، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

وقال السفير توماس: "تشيد ألمانيا بمهنية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحيادها في التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ومن أجل السماح باستمرار العمل المهم لبعثات سورية، تقدم ألمانيا مجددا مساهمة طوعية للصندوق الاستئماني ذي الصلة، وهذه المرة تصل إلى 400 ألف يورو".

وصرّح المدير العام أرياس: "أعرب عن خالص تقديري لألمانيا على دعمها المالي والسياسي لمهمة المنظمة في القضاء على هذه الأسلحة بشكل دائم وستدعم هذه المساهمة المنظمة في مواصلة عملها بشأن ملف الأسلحة الكيميائية السوري والتمسك بقواعد ومبادئ اتفاقية الأسلحة".

وحتى الآن ساهمت ألمانيا بأكثر من 12.5 مليون يورو في ثمانية صناديق استئمانية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الصندوق الاستئماني لمركز الكيمياء والتكنولوجيا والصندوق الاستئماني للبعثات السورية.
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