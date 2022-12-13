Advertisement

عربي-دولي

كينشاسا تغرق.. مصرع ما لا يقل عن 120 شخصا جراء الفيضانات

Lebanon 24
13-12-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1019804-638065932901207048.jpg
Doc-P-1019804-638065932901207048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي ما لا يقل عن 120 شخصا حتفهم في عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية كينشاسا بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات الأرضية.
وغمرت مياه موحلة أحياء بأكملها، ودمرت منازل وطرقا بما في ذلك الطريق السريع إن1 الذي يربط كينشاسا بميناء ماتادي البحري الرئيسي.
Advertisement

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الطريق قد يغلق لثلاثة أو أربعة أيام.

وجمعت حصيلة القتلى الإدارة العامة للهجرة، التابعة لوزارة الداخلية.

وعدد القتلى مرشح للزيادة. وقال وزير الصحة جان جاك مبونجاني مباندا لرويترز إن الوزارة أحصت 141 قتيلا لكن العدد بحاجة إلى مراجعة مع الإدارات الأخرى. 

كانت كينشاسا ذات يوم موقعا لقرى صيد على ضفاف نهر الكونجو، ولكنها تطورت حتى صارت واحدة من أكبر المدن الرئيسية في أفريقيا ويقطنها نحو 15 مليون نسمة.

وجعل التحضر السريع غير المنظم كينشاسا أكثر عرضة للفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة، والتي صارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-12-14
02:30 | 2022-12-14
02:21 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
01:30 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website