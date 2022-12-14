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عربي-دولي

السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقاً للتعاون الدفاعي

Lebanon 24
14-12-2022 | 00:30
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وقع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره البريطاني بين والاس خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.
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وعقد الجانبان اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع البريطانية، أمس الثلاثاء، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر أن اتفاق التعاون مع السعودية ركيزة هامة لدعم الأمن المشترك والإقليمي.
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