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أميركا تخطط لإرسال منظومة باتريوت الدفاعية لأوكرانيا

Lebanon 24
14-12-2022 | 01:00
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أفادت محطة "سي إن إن" التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية إلى أوكرانيا، وربما يُعلن عنها هذا الأسبوع على أقرب تقدير.
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وبحسب التقرير، ما زالت خطة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعها، لكن الموافقة متوقعة.

تأتي تصريحات المسؤولين الأميركيين بعدما طالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتقديم المزيد من الأسلحة لبلاده.
 
وحول عدم وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا حتى الآن، قال ريزنيكوف إنه تم إجراء مناقشات مطولة مع شركائنا لأنها تعد أنظمة متطورة وباهظة الثمن، معبرا عن اعتقاده أن هذه الأنظمة ستصل جبهة القتال في المرحلة المقبلة.

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