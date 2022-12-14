Advertisement

عربي-دولي

مسؤول سابق في فيلق القدس حاول اغتيال بومبيو وبولتون.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
14-12-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1019817-638065958472809433.jpg
Doc-P-1019817-638065958472809433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف موقع "إيران إنترناشيونال" أن قائد عملية محاولة اغتيال جون بولتون ومايك بومبيو، المسؤولين في الإدارة الأميركية السابقة كان القيادي السابق في فيلق القدس، محمد رضا أنصاري.

وبحسب المصادر كانت الخطة الفاشلة تقضي بتجنيد عميل غير إيراني لتنفيذ الاغتيال، حتى لا ينكشف دور عناصر النظام لكن ظهر فيما بعد أن الشخص الذي استدرج القائمين على العملية عضو في مكتب التحقيقات الفيدرالي وبذلك فشل المخطط الإيراني.
Advertisement
وكانت وزارة العدل الأميركية قد اتهمت في آب الماضي (2022) عضوا بالحرس الثوري الإيراني بمحاولة قتل مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون.

وقالت الوزارة حينها إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة.
كما أضافت أن محاولة اغتيال جون بولتون سببها على الأرجح الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة أميركية ببغداد مطلع عام 2020، مبينة أن بورصافي حاول الدفع لقاتل مأجور لاغتيال بولتون.
تهديد خطير
يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أخطرت الكونغرس في تشرين الثاني الماضي، بأن كلا من بومبيو وبرايان هوك الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران لا يزالان يخضعان "لتهديد خطير من قوة أجنبية أو وكيل لقوة أجنبية".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دفعت في آذار الماضي، أكثر من مليوني دولار شهرياً لتوفير الأمن على مدار 24 ساعة لبومبيو وهوك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-12-14
02:30 | 2022-12-14
02:21 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
02:00 | 2022-12-14
01:30 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website