"تيك توك" يثير المخاوف في أميركا... اليكم التفاصيل

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يعود الجدل من جديد حول المخاوف الأمنية من انتشار تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة، حيث اقترح مشرعون أميركيون من الحزبين تشريعا يحظر التطبيق من العمل في البلاد.ويأتي مشروع القانون الجديد المدعوم من أعضاء في الحزبين بعد أن شاركت كل من إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، والسابق، دونالد ترامب، مخاوف بشأن التطبيق ومخاطره الأمنية، وفقا لموقع Axios.وسعت عدد من الولايات - بما في ذلك يوتا وماريلاند وتكساس - بالفعل إلى حظر استخدام TikTok في الوكالات الحكومية.وأعلن السناتور عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، التشريع، الثلاثاء.وقدم النائب، مايك غالاغر، وهو جمهوري من ويسكونسن والنائب، راجا كريشنامورثي، وهو ديمقراطي من إلينوي تشريعا مصاحبا في مجلس النواب.ومن شأن التشريع المقترح "حظر وحظر جميع المعاملات" في الولايات المتحدة من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن مليون مستخدم شهريا والتي يوجد مقرها في، أو تحت "تأثير كبير"، البلدان التي تعتبر خصوما أجانب، بما في ذلك الصين وروسيا وإيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، وفقا لـCNN.ومشروع القانون الجديد ليس التشريع الفيدرالي الوحيد الذي يستهدف TikTok.في العام الماضي، اقترح المشرعون الأميركيون قانونا يحظر استخدام TikTok من قبل الوكالات الفيدرالية، وبالفعل، قام الجيش الأميركي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بتقييد TikTok من الأجهزة الخاضعة لسيطرتهم.وقدم روبيو مشروع قانون من شأنه أن يجبر بعض صانعي التطبيقات على الكشف عن معلومات الملكية.وهناك مشروع قانون آخر تم تقديمه هذا الخريف سيمنع TikTok من السماح للموظفين المقيمين في الصين بالوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بالمواطنين الأميركيين.وقال روبيو في بيان "من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مفوضي لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى خبراء الأمن السيبراني، أوضح الجميع خطر استخدام TikTok للتجسس على الأميركيين".وأضاف أن الشركة الأم لتيك توك ، ByteDance، مطالبة بموجب القانون الصيني بتسليم بيانات TikTok إلى الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.وقال البيان إن التشريع "سيحمي الأميركيين من خلال حظر وحظر جميع المعاملات من أي شركة وسائط اجتماعية في أو تحت تأثير الصين وروسيا والعديد من الدول الأجنبية الأخرى المثيرة للقلق".وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، مؤخرا إن التطبيق يمثل "مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن القومي" للولايات المتحدة.في وقت سابق من هذا الشهر، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إن شركة التواصل الاجتماعي تسيطر عليها الحكومة الصينية، والتي يمكن أن "تستخدمها في عمليات التأثير".وفي مواجهة مراجعة من مجلس وزارة الخزانة للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، قالت TikTok إنها تضع بيانات للمستخدمين الأميركيين في مراكز بيانات Oracle التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.وقال شو زي تشيو ، الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، إنه واثق من أن الشركة ستتوصل إلى حل حيث سيتمكن "فريق من المقيمين في الولايات المتحدة" من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالبنية التحتية الجديدة ل Oracle Cloud."الحرة"