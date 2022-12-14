الصين توقف نشر عدد حالات كورونا غير المصحوبة بأعراض

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين الأربعاء، إنها ستتوقف عن نشر عدد الإصابات الجديدة بكورونا غير المصحوبة بأعراض، لأن كثيرين لا يخضعون للاختبار الآن، مما يجعل الإحصاء بدقة أمراً صعباً.



وسجلت الصين 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 13 ديسمبر. وكانت قد سجلت 7679 إصابة جديدة في اليوم السابق، منها 2315 مصحوبة بأعراض و5364 دون أعراض.

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