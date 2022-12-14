Advertisement

عربي-دولي

الصين توقف نشر عدد حالات كورونا غير المصحوبة بأعراض

Lebanon 24
14-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1019819-638065961283927860.jpg
Doc-P-1019819-638065961283927860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين الأربعاء، إنها ستتوقف عن نشر عدد الإصابات الجديدة بكورونا غير المصحوبة بأعراض، لأن كثيرين لا يخضعون للاختبار الآن، مما يجعل الإحصاء بدقة أمراً صعباً.

وسجلت الصين 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 13 ديسمبر. وكانت قد سجلت 7679 إصابة جديدة في اليوم السابق، منها 2315 مصحوبة بأعراض و5364 دون أعراض.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-12-14
06:30 | 2022-12-14
05:31 | 2022-12-14
05:00 | 2022-12-14
04:42 | 2022-12-14
04:30 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website