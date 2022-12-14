19
o
بيروت
18
o
طرابلس
-5
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
-5
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لولا دا سيلفا يتهم بولسونارو بالتحريض على العنف في البرازيل
Lebanon 24
14-12-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهم الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، الرئيس اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو بالتحريض على العنف، وذلك غداة إحراق متظاهرين مؤيدين للأخير سيارات، واشتباكهم مع الشرطة ومحاولتهم اقتحام مقر أمني.
Advertisement
وشهدت العاصمة البرازيلية برازيليا الإثنين أعمال عنف، بعد ساعات قليلة على مصادقة المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل رسمياً على فوز لولا في انتخابات أكتوبر، في آخر فصل من فصول المصادقة النهائية على فوز اليساري المخضرم على الرئيس اليميني.
وفي مؤتمر صحفي، قال لولا دا سيلفا، الذي سيجري حفل تنصيبه في الأول من يناير إن الرئيس المنتهية ولايته "لم يعترف بعد بهزيمته، ويواصل تحريض هؤلاء النشطاء الفاشيين على الاحتجاج في الشارع".
وأضاف لولا، البالغ من العمر 77 عاما والذي تولى رئاسة البرازيل من العام 2003 وحتى العام 2010، إن بولسونارو "يتبع السيناريو نفسه الذي اتبعه جميع الفاشيين في العالم".
واندلعت الاحتجاجات ليل الإثنين بعد أن أمرت المحكمة العليا باعتقال زعيم السكان الأصليين الموالي للرئيس المنتهية ولايته جوزيه أكاسيو سيريري زافانتي، بتهمة تهديد السيادة الديموقراطية للقانون.
وأضرم مناصرون لبولسونارو النار في سيارات وحافلات في وسط برازيليا وحاولوا اقتحام مقر الشرطة الفيدرالية التي تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية.
واتُهم سيريري زافانتي بتنظيم احتجاجات "مناهضة للديموقراطية" في محيط العاصمة، بما في ذلك أمام الفندق الذي يقيم فيه لولا.
وينظم مناصرون لبولسونارو احتجاجات منذ خسارته الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي أجريت في 30 أكتوبر، وهم يعمدون إلى قطع الطرق ويطالبون بتدخل الجيش لإبقائه في المنصب.
ويندد هؤلاء بمؤامرة لإخراج بولسونارو من السلطة.
ودعا الرئيس المنتهية ولايته المحتجين إلى الكف عن قطع الطرق بعد يومين على هزيمته، لكنه شجع مناصريه على المضي قدماً بما أسماها "احتجاجات مشروعة".
ومذاك، غاب بولسونارو عملياً عن الأنظار واقتصر جدول أعماله الرسمي على قلة قليلة من الأنشطة.
وشبه لولا الرئيس المنتهية ولايته بـ"قادة اليمين المتطرف" في كل من إيطاليا وفرنسا وهنغاريا والولايات المتحدة.
في الأثناء أعلن لولا تسمية وزراء جدد لحكومته العتيدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
Lebanon 24
إشارة "إيجابية" عن سعر الدولار.. ترقّبوا هذا الأمر فوراً
14:00 | 2022-12-13
13/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما قد تشهده المصارف الخميس!
12:26 | 2022-12-13
13/12/2022 12:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تبادل إطلاق نار بالقرب من مستشفى... ما القصة؟ (صور)
Lebanon 24
تبادل إطلاق نار بالقرب من مستشفى... ما القصة؟ (صور)
09:42 | 2022-12-13
13/12/2022 09:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا فيه؟
16:25 | 2022-12-13
13/12/2022 04:25:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ كبير وسقوط جرحى.. ماذا يجري في عكّار؟
Lebanon 24
إشكالٌ كبير وسقوط جرحى.. ماذا يجري في عكّار؟
11:39 | 2022-12-13
13/12/2022 11:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2022-12-14
البابا: لخفض الإنفاق في عيد الميلاد وإرسال الفارق للأوكرانيين
06:30 | 2022-12-14
الناتو يستكشف إمكانية تعزيز دفاعاته الجوية لمكافحة صواريخ كروز والطائرات بدون طيار
05:31 | 2022-12-14
الصين تحذر من تحويل إفريقيا "ساحة للتنافس" مع الولايات المتحدة
05:00 | 2022-12-14
ملفات شائكة تطغى على زيارة ماكرون إلى الرباط
04:42 | 2022-12-14
إسرائيل تعترف باستهداف قافلة أسلحة إيرانية بين سوريا والعراق
04:30 | 2022-12-14
ألمانيا: لا يمكن التدخل في أسعار الطاقة بشكل يقلل واردات الغاز
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
14/12/2022 14:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
14/12/2022 14:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
14/12/2022 14:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact