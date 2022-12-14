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عربي-دولي
رئيس بلدية كييف يعلن إسقاط مسيرات بعد انفجارات العاصمة
Lebanon 24
14-12-2022
|
02:30
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أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 10 طائرات مُسيرة، وذلك بعد سماع دوي انفجارات وسط العاصمة الأوكرانية صباح الأربعاء.
وقال فيتالي كليتشكو، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مُسيرة من طراز "شاهد" المصنوعة في إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
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وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية كييف إن انفجارات ضربت منطقة شيفتشينكيفسكي، التي تضم مقار وكالات حكومية عديدة بوسط المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف كليتشكو عبر تطبيق تلغرام "تم إرسال خدمات الطوارئ. التفاصيل لاحقا".
يشار إلى أن روسيا بدأت بضرب البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في 10 تشرين الأول، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم.
50 مليون مصباح إل.إي.دي لتخفيف نقص الطاقة
من ناحية ثانية، في الوقت الذي تعهد فيه حلفاء أوكرانيا بتقديم أكثر من مليار دولار في صورة مساعدات، أمس الثلاثاء، فقد تعهدوا أيضا بتوفير مصابيح "إل.إي.دي" الموفرة للطاقة لتخفيف النقص في الطاقة ومساعدة كييف على تجاوز برودة أشهر الشتاء القارسة مع قيام روسيا بقصف البنية التحتية للبلاد.
وجاء هذا التعهد في اجتماع عالمي استضافته فرنسا لمناقشة ما يمكن تقديمه من الآن وحتى مارس للحفاظ على المياه والغذاء والطاقة والصحة والنقل خلال الشتاء القارس المعتاد في أوكرانيا.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستوفر ما يصل إلى 30 مليون مصباح ثنائي باعث للضوء "إل.إي.دي" بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 50 مليونا من هذه المصابيح ستقلل بشكل كبير من نقص الطاقة في البلاد.
وتستخدم مصابيح "إل.إي.دي" في المتوسط طاقة أقل بنسبة 75 % من المصابيح التقليدية ويبلغ عمرها عشرة أمثال المصابيح العادية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام المؤتمر "آمل أن يتبعنا شركاء آخرون"، وفقا لرويترز.
وأضافت أن توفير الطاقة من خلال نشر 50 مليون مصباح "إل.إي.دي" في المنازل الأوكرانية سيصل إلى غيغاواط واحد من الكهرباء، أي ما يعادل الإنتاج السنوي لمحطة طاقة نووية.
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