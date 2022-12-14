Advertisement

عربي-دولي

عملية دون تقدّم يذكر.. جديد محادثات سرية بين روسيا وأميركا في إسطنبول

Lebanon 24
14-12-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1019866-638066061706760940.jpg
Doc-P-1019866-638066061706760940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط استمرار التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا جرّاء العملية العسكرية في أوكرانيا، أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول كانت عملية، إلا أنها لم تحرز تقدماً بشأن الموضوعات الرئيسية.
Advertisement
وأشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده تقيّم المشاورات على أنها مفيدة، لافتاً إلى وجود صعوبات في الوقت ذاته، كما أن التقدّم كان ضئيلاً وطال فقد المسائل الثانوية.

لا تطور كبيرا
أما القضايا الرئيسية التي تتعلق مثلاً بعمل الوكالات الأجنبية، وحالات التأشيرات، وتناوب الموظفين فلم تشهد أي تطوّر، وفقاً لما نقلته عنه وكالة "تاس".

كذلك أكّد أن المفاوضات الأخيرة ليست إشارة سياسية لاستئناف الحوار مع الأميركيين حول القضايا الرئيسية، تاركاً الأمر مفتوحاً لما ستشهده المرحلة القادمة من تطوّرات.

محادثات سرية
أتى كلام المسؤول الروسي بعد أيام من تأكيده أن اجتماعا بين روسيا والولايات المتحدة يعقد في إسطنبول على مستوى مديري الإدارات المعنية لبحث العوامل المثيرة للقلق في العلاقات الثنائية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

ولا تزال المفاوضات بين روسيا وأميركا المنعقدة في إسطنبول سريّة إلى حد كبير، فعلى الرغم من إعلان وسائل إعلام روسية عنها فإن الكرملين لم ينفِ أو يؤكد وجودها.

أما البيت الأبيض فلم ينفِ المحادثات، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين، إن الاتصالات ركزت الاثنين الماضي، على الحد من المخاطر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام غربية أن كبار المسؤولين الروس والأميركيين ينخرطون في اتصالات غير معلنة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وأفادت حينها بأن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، يعمل مع يوري أوشاكوف، أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين، ومع نيكولاي باتروشيف، نظير سوليفان في الحكومة الروسية.

وكانت تركيا استضافت أواخر آذار الماضي محادثات بين روسيا وأوكرانيا، أحرز خلالها الطرفان تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق سلام.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 شباط الماضي، كانت استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، كما فجّرت توتراً كبيراً جداً في العلاقات بين روسيا وأميركا.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-12-14
06:30 | 2022-12-14
05:31 | 2022-12-14
05:00 | 2022-12-14
04:42 | 2022-12-14
04:30 | 2022-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website