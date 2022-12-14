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عربي-دولي

لجنة تابعة للأمم المتحدة تصوّت على طرد إيران بسبب سياسات ضد المرأة

Lebanon 24
14-12-2022 | 04:00
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رجح دبلوماسيون طرد إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأربعاء، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات، لكن من المتوقع أن تمتنع عدة دول عن التصويت الذي طلبته الولايات المتحدة.

وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضواً، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة "لطرد إيران فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026".
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