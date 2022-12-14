بالنسبة لبعض المحافظين، فإن كل أزمة في السياسة الخارجية هي أزمة "ميونيخ". أما بالنسبة لبعض اليساريين، فكل حرب تشكل تهديداً بالتحول إلى "فيتنام" أخرى.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "مع اقتراب بلوغ حرب أوكرانيا بلا هوادة عامها الثاني من الصراع، فإن التشبيه الأقل شيوعًا هو كوريا. ونقطة المقارنة هي أن الحرب الكورية لم تنته رسمياً بعد، إنما فقط تمت تهدئة الصراع من خلال هدنة العام 1953، التي أدت إلى وقف القتال من دون التوقيع على معاهدة سلام رسمية. وبدلاً من ذلك، كان هناك وقف لإطلاق النار دام عقوداً، أدى بشكل أساسي إلى تجميد الصراع".

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وتابعت الصحيفة، "إن الأمل في أن تكون الهدنة طريقاً لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا مبني على ثلاثة أفكار. أولاً، لا روسيا ولا أوكرانيا في وضع يمكّنهما من تحقيق نصر كامل. ثانيًا، المواقف السياسية للبلدين متباعدة للغاية بحيث لا يمكن تحقيق اتفاق سلام. وثالثًا، يعاني كلا البلدين من خسائر فادحة قد تجعل وقف إطلاق النار أمرًا جذابًا. صحيح أن موسكو ما زالت تتحدث بلغة النصر، كما ويُشبِّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه ببطرس الأكبر، القيصر الذي انتصر في حرب الشمال العظمى بعد أن قاتل السويد لمدة 21 عامًا. لكن الحقيقة هي أن بوتين قد فشل بالفعل في أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة، "تم طرد قواته من كييف وخاركيف وخيرسون. وتسببت التعبئة الجزئية للمدنيين في فرار الآلاف من الرجال الروس من البلاد، إلا أنها فشلت في قلب الموازين في ساحة المعركة. كما وأدت إلى مقتل وجرح حوالي 100 ألف جندي روسي، ولا تزال تحصد المزيد من الأرواح أسبوعياً في حرب الخنادق الوحشية. إن عدم قدرة بوتين على الاعتراف بحجم الكارثة التي ألحقها ببلده، فضلاً عن جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، تشكل الآن العقبات الرئيسية أمام السلام".

وبحسب الصحيفة، "لكن من الممكن أن يُنظر إلى خطوة اتخاذ قرار روسي بإنهاء الحرب على أنها تعديل في التكتيكات العسكرية، وليس اعترافًا بالهزيمة. هذا بالضبط ما حدث عندما انسحبت روسيا من خيرسون، وحينها نأى بوتين بنفسه عن القرار الذي أعلنه القادة العسكريون ووزير الدفاع. يرى السير لورانس فريدمان، مؤلف كتاب "القيادة: سياسة العمليات العسكرية من كوريا إلى أوكرانيا"، الذي نُشر مؤخرًا، إمكانية إجراء "مفاوضات عسكرية بشأن وقف اطلاق النار". بينما يؤكد فريدمان أن هناك اختلافات مهمة بين الحربين الكورية وأوكرانيا، فإنه يعتقد أن الهدنة الكورية تشير إلى إمكانية "وقف القتال، من خلال فصل القوات"، دون اتفاق سلام كامل".

وتابعت الصحيفة، "بدون تحقيق مكاسب إقليمية أو سياسية، من غير المرجح أن يتمكن بوتين من إعلان إنهاء الحرب، لكنه قد يكون قادرا على قبول وقف القتال. لكن لماذا يجب أن يقبل الأوكرانيون ذلك؟ إن الحجة الأخلاقية والسياسية والوجودية بالنسبة لهم لمواصلة القتال قوية جداً. كما ان زخم الحرب يصب حالياً في مصلحة أوكرانيا. ووعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستعادة كل شبر من الأراضي المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014. بعد الفظائع التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا، فإن فكرة وجود أي نوع من العلاقة "الطبيعية" مع روسيا قبل إصلاح النظام تبدو غير قابلة للتصور بالنسبة للعديد من الأوكرانيين. وهناك أيضًا خوف واقعي من أن تستخدم روسيا ببساطة وقف إطلاق النار لإعادة تسليحها قبل مهاجمة أوكرانيا مرة أخرى".

وأضافت الصحيفة، "ومع ذلك، هناك أيضًا اعتبارات قد تجعل وقف إطلاق النار المطول على الطريقة الكورية أمرًا جذابًا لأوكرانيا. تماماً كالروس، يواصل الأوكرانيون تكبد خسائر فادحة، كما يتعين عليهم التعامل مع تكتيك روسي وحشي وفعال يتمثل في الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الأوكرانية. من خلال جعل فصل الشتاء صعبًا للغاية، فإن فقدان إمدادات المياه والكهرباء يجعل من الصعب على ملايين اللاجئين الأوكرانيين العودة إلى ديارهم. في السر، يقر بعض الأوكرانيين بأن استعادة شبه جزيرة القرم سيتخللها قتال أكثر وحشية في محاولة لإعادة احتلال إقليم أصبح فيه الكثير من الناس موالين لروسيا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضباط العسكريون المتقاعدون. لذا فإن لدى الأوكرانيين أيضًا بعض الحوافز لتجميد الصراع - من دون التخلي عن أهدافهم السياسية النهائية. والعقبة الرئيسية أمامهم هي الافتقار التام للثقة في النوايا الروسية. لكن حقيقة أن الحلفاء الغربيين لأوكرانيا قد جُردوا من أوهامهم بشأن طبيعة روسيا في عهد بوتين يعني أن أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار لن تُترك وحدها لمواجهة المستقبل. عوضاً عن ذلك، من المرجح أن تحصل على مساعدة عسكرية وضمانات أمنية لتحويلها إلى "نيص" ستتردد روسيا في مهاجمته".

وختمت الصحيفة، "سيسمح وقف إطلاق النار للمتعاطفين مع أوكرانيا بارسال المزيد من المساعدات الخارجية التي من شأنها أن تسمح للبلاد بإعادة إعمار نفسها. تعرضت كوريا الجنوبية للدمار التام بعد الحرب الكورية، لكنها الآن دولة مزدهرة ومتقدمة. على النقيض من ذلك، يمكن لروسيا التي لا تزال تحت قيادة بوتين، والتي رفضت التكفير عن جرائمها في أوكرانيا، أن تتوقع مستقبلًا من العزلة الدولية المستمرة والفقر المتزايد".