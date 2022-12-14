أدلة جديدة تكشف علاقة روسيا بالمؤامرة الانقلابية في ألمانيا

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كتب موقع "الحرة": أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الأمير الألماني المتهم بتنظيم مؤامرة انقلابية في بلاده، التقى مع دبلوماسيين روس في قنصلية بألمانيا مرة واحدة على الأقل.ووصف شخصان مطلعان على التحقيق تفاصيل وصفتها الصحيفة الأميركية بـ "المذهلة" عن المؤامرة التي كانت تهدف للإطاحة بالحكومة.وقال الأشخاص المطلعون على التحقيق إن الأمير هاينريخ رويس، الذي تم تحديده على أنه القائد المعين لحكومة الظل التي شكلها المتآمرون، زار مرتين القنصلية الروسية في لايبزيغ، حيث التقى بدبلوماسيين روس. وذكر أحد المشرعين أن إحدى الزيارات تمت في العيد الوطني لروسيا خلال يونيو.وقال محققون للمشرعين إنهم صادروا حوالي 40 سلاحًا ناريًا في سياق المداهمات التي استهدفت الشبكة من خلال 150 موقعا في جميع أنحاء البلاد.لكنهم حصلوا على معلومات أيضا بوجود آلاف الذخيرة الأخرى التي لم يحدد موقعها بعد، مما جعل الشرطة تبحث عن مخابئ للأسلحة.وقال اثنان من الأشخاص إن المداهمات أسفرت أيضا عن أكثر من 100 اتفاقية عدم إفشاء، حيث أقسم الموقعون على السرية بشأن خطط الجماعة.وتضمنت خطط الشبكة الانقلابية اقتحام البرلمان الألماني واعتقال أعضائه، فضلا عن قتل المستشار. وحتى الآن، ألقت الشرطة القبض على 23 مشتبها بهم وتحقق مع 31 شخصًا آخرين.وكشفت وزارة العدل عن قائدَين مفترضَين للمجموعة، حدّدتهما الصحافة الألمانية على أن الأول الأمير هاينريخ رويس، المنحدر من سلالة ملوك ولاية تورينغن الإقليمية شرق البلاد، وهو رجل أعمال سبعيني، تم اعتقاله في فرانكفورت، ويملك قصراً اقتحم قرب باد لوبنشتاين وسط البلاد.أما الثاني، فقد أشارت الصحافة الألمانية إلى أنه مقدّم سابق في الجيش الألماني. وكان قائد كتيبة مظليات في التسعينات ومؤسس وحدة القوات الخاصة (KSK)، واضطر إلى مغادرة الجيش في نهاية التسعينات بعدما خرق قانون الأسلحة، بحسب فرانس برس.ولم ترد القنصلية الروسية في لايبزيغ على طلبات التعليق، لكن المسؤولين الروس نفوا الأسبوع الماضي أي تورط مع المتآمرين، ووصفوا القضية بأنها شأن محلي ألماني.وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة ماغديبورغ للعلوم التطبيقية، ماتياس كوينت، "ستكون أكبر فضيحة لبلدنا إذا كان هذا صحيحًا - أن عددًا من الأشخاص وقعوا عليها، بما في ذلك بعض الأشخاص في المكاتب الحكومية".وعثر المحققون على صور بالهواتف المحمولة لأحد المتهمين بالتآمر توثق الحواجز المختلفة في أحد المباني التي تضم مكاتب أعضاء البرلمان، كما لو كانت لأغراض استكشافية.كما أخبر المحققون المشرعين أنهم عثروا على نقود فضية وذهبية في حوزة المتآمرين المشتبه بهم تبلغ قيمتها مئات الآلاف من اليوروهات.